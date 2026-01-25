不輸獨攀101！五楊高架驚見「高空走鋼索」 網跪：拿命在做事

在大家瘋霍諾德的同時，有民眾昨開車行經國道1號南下中壢路段的五楊高架時，驚見高壓電塔間的電纜線竟然「有人在走」。（取材Threads）

台灣高空電線竟然有人在行走！美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25日）以1小時31分成功完成無繩徒手登頂台北101的壯舉，引發全球關注。然而就在大家瘋霍諾德的同時，有民眾昨開車行經國道1號南下中壢路段的五楊高架時，驚見高壓電塔間的電纜線竟然「有人在走」，影片曝光，大批網友對台灣無名英雄肅然起敬，直呼這難度完全不輸攀登101。

原PO在Threads上發文表示，當時正開車南下行經中壢高架路段，負責開車的丈夫突然大叫：「快看快看！那上面有人在走！」她抬頭一看，驚見一名台電維修人員正行走在橫跨國道的高壓電纜上，因距離地面極高，且下方就是車流快速的國道，場面看起來相當驚心動魄，讓她忍不住驚呼：「被震驚到語無倫次，心臟都要跳出來了。」

對此，台電公司新桃供電區營運處今日下午表示，有關昨日有Threads用戶分享在國道1號中壢段上空架空輸電線有人行走的影片，經查應是長生電力公司的海湖民營發電廠申請161千伏海湖~中壢二路線路停電，進行例行性的導體線上檢查，以確認導體是否正常；該線路由長生電力公司海湖發電廠設計、維護，據查五楊高架中壢段高度約30公尺，目測影片電線的高度距五楊高架應還有2、30公尺高差。

此PO文吸引網友留言致敬：「這根本在拍電影」、「真的是拿命在做事，Respect」、「難度完全不輸給攀登101」、「看他走那麼快，還以為時速100公里」；也釣出內行網友解釋，這群被稱為「保線員」的台電人員，工作內容極其危險且辛苦，他們需攀爬至數十公尺高的電塔，或搭乘吊籃在電纜間移動，定期清洗附著在電纜與礙子（絕緣體）上的污垢、青苔，以防止發生「閃絡事故」導致停電，這項工作不僅受到職業安全衛生法規嚴格管制，更需經過嚴格訓練才能執行。

另有自稱台電搶修人員的網友表示「動物造成停電是真的！」並指出，由於大部分郊區電線桿尚未地下化，猴子、松鼠或鳥類誤觸電網導致停電是家常便飯，工作人員沒幾天就要去幫動物「收屍」，還得面對砍不完的樹木與高風險的維修環境，希望大眾多給體諒，少一點酸言酸語。

