來曬蘿蔔喔！東勢客家文化園區歡喜迎春 走進客家日常

「一根蘿蔔」團隊推廣客家菜脯製作方式與實作教學，在曬蘿蔔的同時向民眾分享蘿蔔的故事。（中市客委會提供）

為迎接新春到來，台中市客家事務委員會協助大埔客家協會及「一根蘿蔔」團隊，今天在東勢客家文化園區推廣客家菜脯製作方式與實作教學，並邀請台中市及全國語文競賽、客家語文競賽優秀師生，進行客語朗讀、演講、說故事及口說藝術展演，以多元形式分享成果，帶領民眾走進客家文化的日常，感受山城獨有的人文風情。

中市客委會主委江俊龍表示，市府客委會致力於客語的傳承與推廣，發掘在地特色，今日上台發表成果的成員，有老幹、有新枝，象徵傳承，更展現關心客家文化、熱心公益的地方人士們恢宏的胸襟氣度，扶植年輕人，讓他們得到鼓舞，市府也訂有客語能力認證獎勵計畫，歡迎市民朋友踴躍報考，領取獎金。

大埔客家協會邀請台中市及全國語文競賽、客家語文競賽優秀師生，現場進行客語朗讀、演講、說故事及口說藝術展演，展現客語文化的豐富內涵，並鼓勵民眾勇敢開口說客語，讓語言自然融入生活。

「一根蘿蔔」團隊則推廣客家菜脯製作方式與實作教學，在曬蘿蔔的同時向民眾分享蘿蔔的故事。活動現場並結合林下經濟段木香菇、友善石虎農作標章等食農教育內容，聚焦於客家農村保存農作物的生活智慧。

江俊龍表示，東勢青農共同創立「一根蘿蔔」品牌，食材新鮮，只用到天然的鹽、陽光和時間，三樣純自然的資源曬出健康美味的「客家人蔘」，十分難能可貴。

市府客委會指出，隨著都市化發展，曬蘿蔔、製作菜脯等農村日常逐漸在消失中，許多民眾也與食農文化產生距離，透過曬蘿蔔活動保存這項珍貴文化技能與記憶，讓民眾理解「秋收冬藏」的意涵，也象徵祈求來年豐收、得好彩頭的傳統祝福。

現場青農並端出一大鍋香菇菜脯雞湯讓大家試喝，肉質和湯頭鮮甜，香味撲鼻，飄香整個客家文化園區。

小朋友體驗桿菜脯。（中市客委會提供）

