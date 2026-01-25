為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    金門馬拉松 傳未成年領完賽紀念酒

    2026/01/25 18:14 記者吳正庭／金門報導
    金門馬拉松傳出未成年跑者領取完賽禮「金門紀念酒」。（讀者提供）

    金門馬拉松傳出未成年跑者領取完賽禮「金門紀念酒」。（讀者提供）

    金門馬拉松傳出工作人員疑似未落實檢查制度，導致未成年跑者領取完賽禮「金門高粱酒」；縣府教育處今天表示，賽前都有規定公告，並要求家長切結，由家長或教練代未成年跑者領酒，應不致出現未成年領酒，並於今天加強檢視流程，杜絕疏漏。

    民眾指出，24日登場的馬拉松休閒組賽事，於終點發放完賽禮處有不少未滿18歲跑者，拿到完賽禮金門紀念酒，恐有觸犯「兒童及少年福利與權益保障法」之虞。

    有家長說，賽事場邊看見未成年拿酒，另一端有金門地檢署為提升民眾反毒、防詐、兒少保護意識，在現場與民眾互動，進行法治宣導，兩相對照，非常諷刺。

    未成年完賽禮是背包 家長簽名切結才能領酒

    縣府教育處表示，依大會規定，未成年參賽者的完賽禮是知名品牌背包，若家長同意孩子領取紀念酒，必須由家長或教練簽署「金門馬拉松紀念酒家長切結書」，這些都是在賽前即公告，並要求家長簽名切結，才能領取，當時民眾看到有未成年領酒，很可能是家長已將切結書繳交給工作人員，或家長在旁邊守候，應不致於發生未成年領酒情事。

    教育處表示，已要求承辦的中華民國路跑協會加強檢視發送流程，以免再生爭議。

    民眾指出，家長切結書的內容，是「同意未滿18歲的子女，參加2026金門馬拉松活動所獲完賽紀念品金門高粱酒，由家長、教練領隊代替領取，且不得提供未滿18歲之子女飲用，特此證明。」就算有切結，也是由家長代領，怎麼會讓未成年子女、跑者領酒？「就是會有爭議！」

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    「金門馬拉松紀念酒家長切結書」。（金門縣政府提供）

    「金門馬拉松紀念酒家長切結書」。（金門縣政府提供）

