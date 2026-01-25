為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    梧棲浩天宮首辦媽祖盃花燈彩繪賽 吸引全國1500人參賽

    2026/01/25 18:00 記者歐素美／台中報導
    梧棲浩天宮媽祖盃花燈彩繪大賽，吸引約1500人參加。（民政局提供）

    台中市梧棲浩天宮為迎接元宵佳節，今年首度舉辦「浩天宮媽祖盃全國花燈彩繪大賽」，25日熱鬧登場，共吸引全國530組隊伍、約1500人參加，民政局長吳世瑋出席表示，感謝浩天宮推廣傳統民俗與在地文化，期盼參賽者揮灑創意，將節慶與信仰意象化為花燈作品，展現藝術之美，也讓民眾在創作中感受元宵文化魅力。

    吳世瑋指出，浩天宮已有300多年歷史，主祀天上聖母，俗稱「大庄媽」或「潛水媽」，浩天宮多年來肩負宗教與文化傳承重任，保存廟宇建築、民俗儀式與信仰內涵，透過花燈彩繪、節慶活動及文化推廣等多元方式，讓傳統信仰以更生活化、親近的形式融入民眾日常，感謝主委王經綻率領全體幹部與廣大信眾，長期投入地方事務與公益服務，發揮宗教安定人心的力量，凝聚社區向心力，持續為地方文化的永續發展注入正向動能。

    浩天宮主委王經綻表示，期盼參賽者用心將最好的彩繪呈現在花燈作品中，藉此表達對浩天宮媽祖的敬意；同時也祝福所有參賽者在花燈比賽中都能獲得佳績。

    梧棲區長溫國宏說，浩天宮透過花燈彩繪大賽，結合傳統信仰與藝術創作，以生活化方式引導年輕世代認識廟宇文化，促進文化傳承與社區交流，未來公所也將持續攜手在地宮廟規劃多元活動，深化地方文化影響力。

    這次比賽依年齡分為親子組（6歲以下）、國小組、國中組、高中組及大專社會長青組，各組皆設有獎項與獎金，最高獎金1萬元。

    梧棲浩天宮今年首度舉辦媽祖盃花燈彩繪大賽。（民政局提供）

