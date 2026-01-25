台南警馬年主題燈超搶眼 水道博物館諧音春聯受歡迎

善化警分局員警發揮創意，結合AI輔助設計，完成馬年主題燈。（善化警分局提供）

迎接馬年到來，台南市善化警分局員警發揮創意，加上AI科技輔助設計，以平日執勤常見的交通錐，結合在地警政元素與交通特色，布置「馬年主題燈」，打造喜氣又別具巧思的年節景觀，讓洽公民眾感受到過年氛圍。台南花園水道博物館則邀請長榮大學書畫藝術學系師生現場揮毫，贈送春聯給遊客，與馬年相關的諧音春聯「馬上有錢」、「馬上變瘦」，相當受歡迎。

善化警分局的馬年主題燈，由員警集思廣益發想，再導入科技輔助，製作出實體作品，運用交通錐等材料創作出馬匹造型，象徵警察全年奔波守護、全力以赴的精神，搭配大紅燈籠及紅色禮物盒等，營造出年節氛圍，也有宣告春節期間安全維護重點的意思。

馬兒身上寫有「平安、和諧、順著走」，善化警分局長劉柏陞表示，「平安」代表員警執勤出入平安；「和諧」期許機關內部同仁相處融洽、合作無間，並與地方公私協力、維護治安；「順著走」則期勉各項勤務與政策推動，能按部就班、順利完成。

主題燈則呈現「交通順暢、治安平穩、民眾安心」3大重點，並提前預告「115年加強重要節日安全維護工作」，將自2月9日晚上10時起至2月23日深夜12時實施。

另外，台南山上花園水道博物館今天在園區內舉辦春聯揮毫送祝福活動，長榮大學書畫藝術學系主任江柏萱率領師生參與，針對馬年設計多款應景字句，除了傳統的吉祥話外，還有「馬上有錢」、「馬上下班」及「馬上變瘦」等充滿生活感且幽默的諧音春聯，深受年輕世代、學生族群與上班族喜愛。

