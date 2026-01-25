國際獅子會發紅包 新北兒少喜迎新年

國際獅子會300A 3區發放紅包以及愛心物資包給弱勢孩童。（新北市社會局提供）

國際獅子會300A 3區與新北市社會局合作，今天在新北市府發放年節紅包給弱勢兒少，提前讓兒少提前感受年節的喜悅與被支持的力量，新北市副市長劉和然表示，感謝國際獅子會300A 3區長期從台北市跨域陪伴新北的孩子，把溫暖帶到新北，市府會持續與民間團體並肩合作，讓孩子在成長過程中有人接住、支持。

今天活動進行多項才藝表演，包括國際獅子會300A 3區表演的太鼓、歌唱與舞曲，新北市小衛星單位的威盛信望愛慈善基金會孩子們也在舞台上展現平時練習成果，獲得全場掌聲。

國際獅子會300A 3區總監張秀芳表示，此次活動由區內獅友共同集結力量，共發放365份紅包，每份紅包2000元，還有伴手禮各1份。看到孩子們站上舞台展現才藝，讓人真的很感動也很欣慰，希望陪伴弱勢家庭與孩童提前歡慶新年，讓幸福在社會中持續擴散。

劉和然說，看到孩子在舞台上盡情表演、在台下分享喜悅，讓人感受到這場活動的溫度與用心，經營城市最重要就是照顧到每個人，但公部門預算有限，謝謝國際獅子會的各位發現被需要照顧的人，365位小朋友，如同國際獅子會的溫暖365天無間斷，希望孩子們記得今天溫暖的音樂與愛心，未來有1天也能像「獅伯伯」、「獅阿姨」築夢踏實，回饋社會。

國際獅子會300A 3區今天帶來一連串精彩公益表演。（記者黃政嘉攝）

新北市副市長劉和然（左）致贈感謝狀給國際獅子會300A 3區總監張秀芳（右）。（新北市社會局提供）

