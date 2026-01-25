為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    霍諾德超夯！101牆上留「白色手印」成打卡景點

    2026/01/25 17:53 即時新聞／綜合報導
    霍諾德在101玻璃外牆留下的白色掌印，成為網友熱門打卡景點。（擷取自pellericewine/Threads）

    美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天完成赤手攀爬台北101的歷史性創舉，震撼全球。霍諾德在101玻璃外牆留下的白色止滑粉掌印也成網友熱門打卡景點，還有網友建議101貼膜永久保留。

    一名網友在Threads發文表示，霍諾德今天攀爬101留下的白色止滑粉手印已經成為熱門打卡景點，民眾一窩蜂的紛紛跑到101下方，與外牆的白色止滑粉手印拍照打卡。而這些白色手印，是使用鎂粉做的止滑粉，在攀岩運動中是絕對不可或缺，讓攀爬者確保指尖能有極致的抓地力，101外牆的每一個白色痕跡，都是霍諾德搏命的證明。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「超好笑，不過下個雨就不見了」、「這真的會是限時的打卡熱點，因為天氣轉變下過雨就會漸漸的被沖刷掉，真的要拍要快」、「會變成裝置藝術」、「感覺很適合烙印那手印上去，紀念打卡點」、「感覺手好大」、「突然討厭下雨了」。

    也有許多網友怕手印消失，許願將手印「貼膜」以永久保留，「感覺101可以在有手印的地方用防水膠或一層防水的東西把手印保留住，這樣以後多一個永久的打卡點了」、「如果希望手印像博物館展品一樣被保護起來，可以使用透明環氧樹脂」，還有人希望霍諾德在旁邊簽名，讓登上101的創舉留下紀錄。

