為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    古廟返鄉露曙光 北斗奠安宮花燈彩繪暖身迎接

    2026/01/25 17:19 記者陳冠備／彰化報導
    北斗奠安宮古廟流落台灣民俗村逾30年。（謝瑞隆提供）

    北斗奠安宮古廟流落台灣民俗村逾30年。（謝瑞隆提供）

    年關將屆，彰化北斗奠安宮為迎接元宵節與上元天官大帝聖壽，今（25日）舉辦「第10屆北斗奠安宮媽祖盃全國花燈彩繪大賽」，吸引不少國內外民眾報名參與，廟埕洋溢濃厚年節氛圍。廟方同時宣布，備受矚目的「奠安宮古廟返鄉遷建計畫」取得關鍵進展，土地變更與古蹟申請程序均已進入最後階段。

    北斗奠安宮創建於1806年，為單殿式建築，1983年被指定為三級古蹟，卻於1988年因故遷移至花壇鄉台灣民俗村。隨著民俗村後續停業，古廟長期閒置，引發地方對文化保存的關注。2015年廟方成立「歷史建築原北斗奠安宮返鄉遷建推動委員會」，計畫將原建築一磚一瓦拆卸重組，遷回奠安宮停車場原址，打造宗教文化園區。

    奠安宮董事長陳在表示，奠安宮是北斗最重要的信仰中心，原古廟早年因故遷離，廟方多年來積極爭取讓原古廟重返故里，目前已委託專業團隊完成「修復暨再利用計畫」及「解構計畫」的期中審查，預計今年中提送期末報告，後續將由彰化縣文化局送交文化資產審議會審議，力促百年古蹟重返原鄉，延續文化命脈。

    彰化縣長王惠美出席活動時強調，奠安宮不僅是南彰化地區重要信仰場所，同時更是重要的歷史文化資產；縣府將在法規與行政程序上全力協助，確保古蹟修復兼顧文化保存與公共安全，符合專業審議規範。

    陳在說，為迎接古廟歸來，廟方連續10年在春節前舉辦花燈彩繪大賽，今年首次有國際友人參與，期盼透過文化活動凝聚社區意識，為古廟遷回累積支持，讓奠安宮的信仰與文化代代相傳。

    「第10屆北斗奠安宮媽祖盃全國花燈彩繪大賽」吸引不少民眾報名，廟埕洋溢濃厚年節氛圍。（記者陳冠備攝）

    「第10屆北斗奠安宮媽祖盃全國花燈彩繪大賽」吸引不少民眾報名，廟埕洋溢濃厚年節氛圍。（記者陳冠備攝）

    為迎接古廟歸來，廟方連續10年在春節前舉辦花燈彩繪大賽。（記者陳冠備攝）

    為迎接古廟歸來，廟方連續10年在春節前舉辦花燈彩繪大賽。（記者陳冠備攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播