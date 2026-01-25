古廟返鄉露曙光 北斗奠安宮花燈彩繪暖身迎接

北斗奠安宮古廟流落台灣民俗村逾30年。（謝瑞隆提供）

年關將屆，彰化北斗奠安宮為迎接元宵節與上元天官大帝聖壽，今（25日）舉辦「第10屆北斗奠安宮媽祖盃全國花燈彩繪大賽」，吸引不少國內外民眾報名參與，廟埕洋溢濃厚年節氛圍。廟方同時宣布，備受矚目的「奠安宮古廟返鄉遷建計畫」取得關鍵進展，土地變更與古蹟申請程序均已進入最後階段。

北斗奠安宮創建於1806年，為單殿式建築，1983年被指定為三級古蹟，卻於1988年因故遷移至花壇鄉台灣民俗村。隨著民俗村後續停業，古廟長期閒置，引發地方對文化保存的關注。2015年廟方成立「歷史建築原北斗奠安宮返鄉遷建推動委員會」，計畫將原建築一磚一瓦拆卸重組，遷回奠安宮停車場原址，打造宗教文化園區。

奠安宮董事長陳在表示，奠安宮是北斗最重要的信仰中心，原古廟早年因故遷離，廟方多年來積極爭取讓原古廟重返故里，目前已委託專業團隊完成「修復暨再利用計畫」及「解構計畫」的期中審查，預計今年中提送期末報告，後續將由彰化縣文化局送交文化資產審議會審議，力促百年古蹟重返原鄉，延續文化命脈。

彰化縣長王惠美出席活動時強調，奠安宮不僅是南彰化地區重要信仰場所，同時更是重要的歷史文化資產；縣府將在法規與行政程序上全力協助，確保古蹟修復兼顧文化保存與公共安全，符合專業審議規範。

陳在說，為迎接古廟歸來，廟方連續10年在春節前舉辦花燈彩繪大賽，今年首次有國際友人參與，期盼透過文化活動凝聚社區意識，為古廟遷回累積支持，讓奠安宮的信仰與文化代代相傳。

「第10屆北斗奠安宮媽祖盃全國花燈彩繪大賽」吸引不少民眾報名，廟埕洋溢濃厚年節氛圍。（記者陳冠備攝）

為迎接古廟歸來，廟方連續10年在春節前舉辦花燈彩繪大賽。（記者陳冠備攝）

