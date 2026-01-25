為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國定古蹟陳禎墓修復竣工 兩岸後代聚金門謝土祭典

    2026/01/25 17:50 中央社
    國定古蹟陳禎墓在民國112年修復竣工。（中央社資料照）

    國定古蹟陳禎墓修復竣工，陳禎分布於兩岸的後代今天齊聚謝土典禮。金門縣文化局副局長洪蘋萱說，為期3年金門古墓普查預計今年完成，將作為後續指定或登錄文資參考。

    有「金門第一風水名墓」稱號的國定古蹟陳禎墓因人為破壞、不當修復等影響而有損壞，金門縣文化局啟動修復工程並在民國112年竣工，陳禎分布兩岸的後代今天齊聚參加謝土祭典，金門縣副縣長陳祥麟、文化局副局長洪蘋萱等也出席。

    陳禎旁系後代、金門縣金沙鎮陽翟信房中巷陳氏宗親會理事長陳偉陽受訪表示，陳禎直系後代分布在中國大陸翔安、同安等地，目前是由在金門的旁系後代照顧陳禎墓；陳禎墓完工後宗親會才到大陸尋找其直系後代，「終於找到他們，才能辦這個謝土儀式。」

    洪蘋萱接受中央社採訪表示，金門人重視慎終追遠，許多祖先也有功名或進士身分，因此地區存在眾多有文資潛力古墓。為進行文資價值維護及保存，文化局從113年開始進行金門古墓普查，至今已完成4鄉鎮部分，今年預計完成金沙鎮與烏坵鄉調查。

    洪蘋萱說，普查完成後，文化局會依照古墓的形制、人物重要性等判斷文資潛力，並做後續維護，也可提供各項工程執行時注意、避開。

    根據文化局提供資料，陳禎是明代金門陽翟人，其次子陳健為進士，父以子貴，陳禎逝世後，朝廷誥贈為刑部員外郎，葬在金沙鎮埔山村黃龍山上。

