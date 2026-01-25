嘉義縣「春節長照不打烊 」 守護長輩安心過年

嘉義縣政府於春節期間持續提供各項長照服務。（記者蔡宗勳翻攝）

農曆春節9天連續假期，為確保長期照顧服務不中斷，嘉義縣政府將於春節期間持續提供各項長照服務，民眾如果有需求，請於1月31日前向嘉義縣長期照顧管理中心提出申請，將由照管專員於年前到宅評估，媒合長照資源，確保春節期間服務到位，讓家屬安心過好年。

面臨高齡化挑戰，嘉縣府持續深化在地長照服務網絡，讓照顧走入社區、貼近家庭。因應今年春節假期長達9天，縣府整合全縣居家照顧、專業服務、日間照顧、喘息服務、交通接送及送餐等多元長照資源，推出「春節長照不打烊」服務，鼓勵有需要的民眾於1月31日前撥打1966長照專線預約，讓長輩在春節期間也能「在嘉有人照顧」，陪伴家人安心團圓、平安過年。

衛生局長趙紋華表示，凡設籍及實際居住於嘉義縣的身心障礙者、55歲以上原住民、65歲以上失能長者、全齡失智症失能者，以及符合急性後期整合照護計畫（PAC）收案並返回社區者，都可洽詢各鄉鎮市衛生所長照分站，或撥打1966長照服務專線（前5分鐘免費），將有專人服務讓長輩安心、家屬放心。

罹患身心疾病的竹崎鄉69歲的林姓婦人為低收入戶，同住家屬也是身心障礙者，過年期間無人協助備餐。經由嘉義縣長照管理中心協助媒合長照單位，安排居家服務員到宅提供備餐服務，不僅解決生活所需，也帶來關懷與陪伴，讓長輩在春節期間感受到社會支持與溫暖。

