    首頁 > 生活

    攀登101前先拜拜！賈永婕「捧鳳梨祈禱」讓霍諾德一臉問號

    2026/01/25 18:25 即時新聞／綜合報導
    霍諾德正式攀登台北101前，跟著賈永婕一起在1樓進行拜拜祈福儀式，期間他一臉疑惑看著賈永婕手捧鳳梨祈禱的動作，畫面引發台灣網友熱烈討論。（圖擷取自Netflix）

    美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），今（25）日成功徒手攀登台北101，歷史壯舉透過Netflix在全球直播，引發國內外民眾喝采與熱議。有不少台灣網友分享，Netflix團隊拍到霍諾德攀登101前，與賈永婕一起在門口拜拜，並在看到對方捧著鳳梨時，露出一臉困惑的表情，宛如網路迷因般的畫面曝光後，瞬間笑翻眾人。

    據悉，Netflix與霍諾德攜手合作，讓Netflix在他攀登101期間開播《赤手獨攀台北101：直播》，讓不少無法到場應援與觀賞的民眾，能透過線上即時觀看他在沒有任何繩索、安全護具的情況下，獨自展開讓旁人膽戰心驚、一路徒手向上攀登的挑戰。但有許多台灣網友除了觀看霍諾德的攀登過程，還注意到Netflix拍攝到其他小細節。

    目前在社群平台Threads瘋傳的一張截圖，來自Netflix分享霍諾德正式攀爬101前，入境隨俗跟著台北101董事長賈永婕一行人，在1樓一起進行傳統拜拜儀式的影片。從畫面顯示，賈永婕雙手捧著一顆象徵「好運旺旺來」的鳳梨，閉眼向神明祈願挑戰一切順利，這番動作似乎引起霍諾德的好奇，露出一臉困惑的眼神默默盯著賈永婕與鳳梨。

    畫面曝光後，吸引近百萬網友朝聖，霍諾德對於不同文化信仰抱持好奇與尊重的模樣，也掀起台灣網友熱烈討論，「Alex一臉問號」、「東方神秘力量」、「攀Pineapple Alex攀」、「有拜有差耶，直接賞一個大晴天」、「眼神裡充滿我不懂但我尊重的疑惑」、「該拜的還是要拜，科學的盡頭是玄學」、「要怎麼跟老外解釋台灣拜鳳梨是因為諧音梗」。另有人指出，Netflix有拍到供桌出現綠色乖乖等台灣常見祈求好運食品。

