雙郵輪同日靠泊高雄港 「愛達女神號」、「探索星號」接力到港

愛達郵輪「愛達女神」（AIDAdiva）首航高雄港。（臺灣港務公司提供）

高雄港今（25）日迎來雙郵輪接力靠港，上午由首次造訪高雄港的愛達郵輪「愛達女神」（AIDAdiva）率先靠泊，並於下午順利離港，前往香港；晚上接續由麗星郵輪「探索星號」（Star Navigator）接續到港，搭載以台灣籍為主旅客前往菲律賓，並預計於晚上11點59分離港。臺灣港務公司表示，高雄港一日完成掛靠港及母港郵輪作業，展現港口流暢的運作能力。

「愛達女神」是高雄港今年迎接的第2艘首航郵輪，高雄港務分公司特別以象徵歡迎的噴水儀式熱情迎接，並由高雄港務分公司致贈船長首航紀念牌，亦與高市海洋局攜手合作，安排精彩的傳統原住民迎賓舞蹈表演，熱情迎接1970位旅客蒞臨，現場同時安排春聯書法體驗活動。

「愛達女神」船身以俏麗的藍眼睛與紅嘴唇彩繪成為高雄港的矚目焦點，其總噸數6.9萬噸、船長252公尺、船寬32公尺，可搭載2050名旅客，本次航程自德國啟航，展開為期133天的深度文化之旅，並首航高雄港。

麗星郵輪「探索星號」於去年11月16日首航高雄港，自此展開為期2.5個月的母港航程，總噸數7.5萬噸、船長269公尺、船寬32公尺、載客數1856人，船上多數服務人員能以中文溝通。本趟母港航程預計南下前往菲律賓，帶給南台灣旅客多元的郵輪商品選擇。

愛達郵輪「愛達女神」（AIDAdiva）船身以俏麗的藍眼睛與紅嘴唇彩繪成為矚目焦點。（臺灣港務公司提供）

愛達郵輪「愛達女神」（AIDAdiva）停靠高雄港旅運中心。（臺灣港務公司提供）

麗星郵輪「探索星號」於去年11月16日首航高雄港，自此展開為期2.5個月的母港航程。（臺灣港務公司提供）

高雄港務分公司與愛達郵輪「愛達女神」（AIDAdiva）船長一行合照。（臺灣港務公司提供）

