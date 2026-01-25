要求教長廢除校事會議 逾千教師上街頭：無力解決就下台

全教總「捍衛教育專業，維護教師尊嚴—廢惡法、救教育」遊行陳抗。（記者王藝菘攝）

「解聘辦法」及「校事會議調查制度」引發教師不滿，全教總今午後在教育部旁的濟南路上集結逾千人，身著黑衣，手舉「廢惡法」標語，控訴中小學校園存在濫訴、小案大辦等問題，教育部答應修法卻沒多大改變，要求應該廢除惡法、建立合理過濾機制防止濫訴，同時補償受不當調查的教師，也嗆教育部長鄭英耀若無力解決就立即下台。

全教總理事長侯俊良質疑，現行制度已淪為「小案大辦」的練靶場，教育部僅透過3天的講習，就讓許多缺乏教育實務經驗的參與者進入「調查員人才庫」，且中小學已擁有完善的教評會與考核辦法，教育部卻強加一套「解聘辦法」，創設校事會議架空原有的專業審議，不僅是行政冗贅，更是對中小學教師專業自主權的嚴重歧視。

侯俊良批評，前部長潘文忠是惡法始作俑者，造成「毀師滅校」；現任部長鄭英耀上任後，全教總第一時間就主張必須修正，鄭說給半年時間，結果2年過去，修出來的結果並沒有多大改變。而教育部自己也早已承認，校園裡存在著濫訴、小案大辦、行政量能等問題，因此呼籲大家應該站出來支持「廢惡法、救教育」。

其中，台南幼教樂樂老師（化名）聲淚俱下陳述，因生理需求於教保服務時間吃東西就被匿名檢舉，遭受教育局大陣仗調查，即使調查結果查無實據，小案大辦的肅殺氣氛，讓老師心生恐懼，連喝水吃藥都害怕被懲處，基本人權何在？

私立義民中學小可老師（化名）也提到，因輔導管教，經親師生溝通後誤會已化解，然而學校仍執意啟動校事會議調查，遭受假調查真整肅的對待。

全教總也提出5大核心訴求，包括應重新檢討「解聘辦法」之存廢，回歸教師法與原教評會審議機制；且教育部應嚴格檢視現行調查員人才庫，剔除法治觀念不清、不適任之人員；並建立合理的過濾機制，阻卻政治性或個人情緒性的濫訴與小案大辦；同時恢復因不當調查而蒙受損失之教師名譽，並建立實質的行政補償機制；若教育部長無力解決教育困境、保障師生權益，應立即下台。

全教總控訴中小學校園存在濫訴、小案大辦等問題，教育部答應修法卻沒多大改變，要求應該廢除惡法、建立合理過濾機制。（記者王藝菘攝）

