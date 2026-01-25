為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    學生團體譴責伊朗鎮壓、斷網 籲關心當地情勢

    2026/01/25 17:08 中央社
    台大勞工社與抵抗者聯合等學生團體25日發起「聲援伊朗人民集會，團結反對屠殺政權」集會活動。（中央社）

    台大勞工社與抵抗者聯合等學生團體25日發起「聲援伊朗人民集會，團結反對屠殺政權」集會活動。（中央社）

    伊朗政府鎮壓示威民眾，根據人權團體公布數據，已造成逾5000人死亡。台大、政大、師大等學生團體今天在自由廣場譴責伊朗政府鎮壓、斷網等暴行，呼籲各界關心伊朗情勢。

    伊朗官方血腥鎮壓全國性示威抗議，根據總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）23日公布數據，5002名死者中，包括4716名示威者、203名政府相關人員、43名孩童以及40名未參與示威的平民。

    台大勞工社與抵抗者聯合等學生團體下午發起「聲援伊朗人民集會，團結反對屠殺政權」集會活動，呼籲台灣各界關心伊朗情勢，也期望將台灣民間聲援的聲音傳達到伊朗人民耳中。

    學生團體呼應「伊朗勞工聯盟（海外）」（Iranian Labor Confederation– Abroad）聲明，強調應譴責伊朗境內鎮壓、殺戮與斷網，並與全球勞工網絡串聯，敦促各國政府對伊朗當局施加政治與外交壓力，終止外交關係、關閉當地大使館，並支持伊朗人民取得自由網路。

    法新社報導，伊朗抗議潮最初是因民生困難而爆發，如今演成反對伊朗政府的示威活動，他們反對1979年革命之後所建立的神權體系政權。伊朗當局則將抗議民眾視為一批受到美國與以色列撐腰的「暴徒」。（編輯：蘇志宗）1150125

