    首頁 > 生活

    擴展國際視野 嘉義市國高中生深度參訪華府、紐約

    2026/01/25 16:16 記者丁偉杰／嘉義報導
    紐約台灣商會會長張育誠（右2）說明此行協助「2026美國華府深度交流參訪團」相關事宜。（嘉市家長協會提供）

    為強化國際視野與公共政策素養，嘉義市家長協會帶領「2026美國華府深度交流參訪團」將於27日起展開為期14天的美國深度訪問行程，40多位青年學生與家長將走訪華盛頓特區、紐約等地，透過與頂尖學府、權威智庫及外交單位交流，參與台灣和美國間的教育及國際政治民間交流。

    此次活動由外交部駐美國經濟文化代表處、駐紐約經濟文化辦事處及紐約台灣商會協助辦理，今天在北興國中舉行行前記者會；立委王美惠、嘉市府教育處長郭添財、嘉市家長協會理事長簡彰廷、紐約台灣商會會長張育誠等人及多位青年學生與家長與會。

    簡彰廷說，參訪團將前往華盛頓特區，拜會全球台灣研究中心（GTI）及參與CAA（美國華人相關專業協會）舉辦的智庫座談，針對「美國關稅議題」、「台灣教育改革」、「兩岸關係」以及「美中對台政策」等5大關鍵議題進行實質研討，讓美國智庫了解台灣青年對於攸關國家前途議題的想法理念。

    此外，參訪團也將拜訪具有重要歷史意義的「雙橡園」，並與外交官及領事人員訪談交流；同時參訪世界級名校哈佛大學、麻省理工學院及雪城大學（Syracuse University），考察美國高等教育的創新環境與人才培育模式，並參加由Northern college提供的體驗課程：北方醫學中心、NASA program、量子計算，奧林匹克科學競賽等。

    郭添財說，參訪團成員包括高中職與國中學生，希望學習成果豐碩，回台後能結合國際教育與雙語學習，拓展成為國際教育典範。

    參訪團成員嘉中學生林莛閎說，會把握此次到美國與智庫深度座談的難得機會 ，藉此也能增強英文能力與外國人交流。年紀最小的民生國中學生劉宣辰表示，出發前已先上網準備相關報告資料，從中了解關稅等議題。

    參訪團成員民生國中學生劉宣辰（左2）說，出發前已先上網了解關稅等議題。（記者丁偉杰攝）

