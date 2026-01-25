為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜蘭家扶寒冬送暖 600戶弱勢家庭滿載而歸迎新年

    2026/01/25 16:00 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭家扶今天舉辦「年菜有愛．溫暖相聚」寒冬送暖，讓600戶弱勢家庭滿載而歸迎新年。（圖由宜蘭家扶提供）

    宜蘭家扶中心今天（25日）在宜蘭運動公園體育館舉辦「年菜有愛．溫暖相聚」寒冬送暖活動，邀集600戶弱勢家庭共襄盛舉，送給每戶愛心年菜、500元紅包及生活物資，協助受助家庭減輕年節經濟壓力，感受來自社會的溫暖關懷。

    宜蘭家扶邀請入圍金曲獎的宜蘭縣籍創作歌手楊肅浩擔任開場演出，並規劃「我最喜歡的年夜飯-兒童繪畫展」，由家扶受助孩子繪製出心目中最溫暖、最難忘的年夜飯畫面，會場另有闖關遊戲促進親子互動。

    宜蘭家扶扶幼主委胡飛虎說，今年寒冬送暖活動，獲得97個善心團體慷慨贊助，讓600戶弱勢家庭獲贈豐富年菜與生活物資，這些來自社會各界的支持力量，不僅是受助家庭重要依靠，更是家扶社工在第一線服務時最強的後盾。

    宜蘭家扶主任陳錫平表示，近幾年來物價持續上漲，造成生活成本居高不下，對原本就資源有限的弱勢家庭而言，年節期間生活壓力更為沉重，感謝社會各界在經濟不景氣下仍願意出錢出力，讓扶助家庭在重要節慶中感受到實質協助與人情溫度。

    宜蘭家扶今年的寒冬送暖活動，獲97個善心團體贊助年菜與生活物資。（圖由宜蘭家扶提供）

    活動會場設計闖關遊戲，讓小朋友開心體驗。（圖由宜蘭家扶提供）

    「我最喜歡的年夜飯-兒童繪畫展」，由宜蘭家扶受助孩子繪製出最難忘的年夜飯畫面。（圖由宜蘭家扶提供）

