星宇航空「台中－神戶」重落地 民航局：組員停飛調查

星宇航空1月20日JX306台中飛往神戶航班，航機降落時落地垂向G值超限（俗稱重落地），航空公司依規定通報民航局。星宇航空說明，航機完成檢查作業後，經原廠確認機體結構無虞。民航局表示，航機依程序檢查，該組組員停飛配合調查。

星宇航空表示，JX306航班20日抵達神戶機場時，遭遇瞬間陣風影響，航機系統數值顯示異常；基於飛航安全，依標準作業程序進行停機檢修，並依規定通報民航局，目前航機完成相關檢查作業，並經原廠空中巴士回覆確認機體結構無虞。至於1月20日停飛旅客，則安排轉搭其他航班或安排留宿，翌日增派加班機疏運返台。

民航局表示，星宇航空JX306航班20日於神戶落地垂向G值超限，民航局接獲通報後，依程序要求保存CVR／DFDR相關資料，組員立即酒測，並停飛配合調查。航機則依程序檢查，後續民航局持續調查中。

網紅「型男機長瘋狂詹姆士」直播指出，這次台中飛神戶重落地的航機，編號為B-58211，與2024年6月6日JX781台北飛宿霧重落地航機是同一架。不過據了解，經航空公司等單位確認，兩航班並不是同一架飛機。

前桃園市議員王浩宇則稱，B-58211上一次重落地是在曼谷。根據2023年報導，該年7月27日台北飛曼谷JX741航班疑似重落地，星宇航空依規定通報民航局，民航局當時說明，後續依原廠規定，在確認數據正確後，才會同意飛機重新起飛。

