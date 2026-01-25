花蓮光復馬太鞍堰塞湖災後重建 季連成關心中繼屋入住

環境部今在花蓮舉辦感恩餐會，部長彭啓明（前右）、行政院政務委員季連成（前左）等人向120個公私團體致謝。（記者王錦義攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年9月23日潰決重創光復鄉，其中有40多戶災民因為房屋受損、遭掩埋無法居住，中央為此準備41戶中繼屋提供短暫入住。行政院政務委員季連成昨前往光復關心住戶，今天受訪指出，目前已有20戶入住，但大部分居民還沒住進去或是還在整理家園；另外針對部落受災戶部分，因族人有其他需求，原民會也正在規劃相關中繼屋，若現有的中繼空間足夠，還是希望能先讓族人住。

環境部今天在花蓮美侖飯店舉辦「災後環境清理策進會暨清淤志工感恩餐會」，感謝全台120個公私團體與志工投入災後清理，並邀請季連成出席。季連成特別感謝來自全國各地50萬人次的志工、國軍以及重機具的業者們，尤其提到48歲挖土機行老闆林鴻森在救災期間感染後不幸逝世，也因為有這些重機械超人加上熱愛這片土地、熱愛家園的志工們，讓20天「光復」市區成為可能。

請繼續往下閱讀...

會前接受媒體訪問說，他昨天上午已先到光復與災民、村里鄰長透過座談會，傾聽災區的聲音，包含農田補助、商家補助、未來農田的處理方式，以及中繼屋等，當下除一一和災民說明政府已經啟動的工作事項，同時也會把大家提出的想法、意見以及還沒解決的問題，帶回院會與各部會討論，並請重建委員辦公室處理。

季連成昨天上午結束座談會行程後，便與花蓮縣議長張峻等人，到光復糖廠後方的中繼屋，了解災民居住現況，他說，目前中央共建蓋41戶中繼屋，包含台糖宿舍11戶、光復糖廠後方土地30戶，目前中繼屋有20戶進駐，大部分沒有居住或還在整理；現有的中繼屋數量空間應該足夠災民居住。部落族人有另外的需求，原民會也正在以中繼屋的概念展開相關規劃，但如果既有的中繼屋空間足夠，還是希望族人能入住，盡量把空間住滿。

季連成指出，重災區分為2部分，包含農田跟有房子的建地，政府會朝向收購或增購的方式處理，以利後續能在中下游處興建超級堤防、興建蓄洪池或是種植林木成為森林。至於當地有3棟別墅地主希望能回到原來的家園，不希望土地被徵收，季說，他會再和農業部討論，是否把該處周邊土砂向外清並開闢排水溝，以利他們後續能返回修繕家屋，以特案方式處理。

行政院政務委員季連成（前右）昨天前往花蓮光復鄉，視察中繼屋入住情況。（花蓮縣議會議長張峻提供）

季連成（前中）昨天上午結束座談會行程後，便與花蓮縣議長張峻等人，到光復糖廠後方的中繼屋，了解災民居住現況。（花蓮縣議會議長張峻提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法