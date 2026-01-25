台南左鎮公所邀名家揮毫 防災春聯兼宣導

左鎮區公所邀請書法家揮毫送春聯，並結合防災觀念宣導，希望大家平安迎新春。（左鎮區公所提供）

迎接農曆新年到來，台南市左鎮區公所今（25）日邀請多位書法家揮毫送春聯，並舉辦拓印紅包等活動，吸引大小朋友參與。現場除了一般吉祥詞句的春聯，還有融入防災觀念的防災春聯，希望提升民眾的防災意識，平安過新年。

左鎮區公所今天在公所前廣場舉辦「名家揮毫送春聯」活動，由書法家蕭基賦、鄭清和、楊金水、田淑美等人，現場揮毫，送上祝福，吸引許多民眾到場排隊等候領取春聯。左鎮區圖書館也配合推出書法藝術主題的書展與新春贈書；此外，還有園藝老師教導民眾DIY多肉植物盆栽，為居家擺設增添年味。

活動也將春節喜慶氛圍與防災宣導結合，除了由書法家寫下「防災先行護家園，平安迎春慶新年」的春聯，民眾也可以將防災宣導標語拓印在紅包袋上。左鎮區長李燿州表示，寫春聯、貼春聯是農曆新年的重要傳統，希望透過活動，不僅祈求國泰民安，也讓大家在迎接新春佳節的同時，增強防災意識。

農曆春節前夕，左鎮區公所舉辦書法名家揮毫送春聯活動，吸引許多民眾前往索取。（左鎮區公所提供）

