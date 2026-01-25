嘉義山區萬壽菊與炮仗花牆令人驚艷 成櫻花季另類嬌點

嘉義縣竹崎鄉中和村石棹炮仗花牆。（記者蔡宗勳攝）

嘉義大阿里山地區的河津櫻與山櫻盛開中，宣示嘉義櫻花季亮麗登場，而在竹崎鄉中和村石棹與梅山鄉太和村樟樹湖分別有壯觀的炮仗花牆與萬壽菊花牆。橘紅色的耀眼炮仗花形成橘色花瀑，與一旁的綠色咖啡樹構成美不勝收的畫面；金黃色的萬壽菊爆開令人目不暇給，在青翠的茶園中相當醒目，遊客笑說都比櫻花還搶眼。

嘉義櫻花季由河津櫻與山櫻打前鋒，河津櫻目前觀賞熱區有阿里山鄉公所附近迷糊步道，太和樟樹湖的櫻穀王、櫻后與櫻貴妃，竹崎鄉中和國小與番路鄉公田村隙頂二延平步道等處，都已經是滿開階段，賞花要及時。山櫻花則分布在阿里山公路沿線與迷糊步道，以阿里山公路80.5與83.5公里處段最為漂亮，這兩個路段路邊都可以停車賞花拍照。

石棹地區在1至3月可見橘紅色的炮仗花牆，花朵成串懸掛，像鞭炮般喜氣。熱門賞花點包括石棹步道群（如櫻之道、雲之道）周邊以及當地民宿圍牆，建議結合阿里山公路的霧之道、茶之道等五星級步道共同規劃行程，欣賞壯觀的花瀑與山景。

樟樹湖茶農林治和指出，3年前為了美化茶園環境，在產業道路擋土牆上種了萬壽菊，經細心管理維護，每年可以開3次花，開花時形成一整條鮮艷的金黃色花廊，在茶園中顯得很高貴，尤其冬天低溫時期開的花朵會比較大，更是艷麗無比，和粉紅河津櫻相互輝映，為樟樹湖增添豐富的色彩。

梅山鄉太和樟樹湖金黃色萬壽菊花牆。（記者蔡宗勳攝）

金黃色萬壽菊花序相當鮮艷。（記者蔡宗勳攝）

