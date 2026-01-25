為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    自強號南港站冒煙「全部旅客下車換班次」 台鐵：深致歉忱

    2026/01/25 14:37 記者蔡昀容、王冠仁／台北報導
    台鐵125次自強號25日行駛到南港站時冒煙，旅客全部下車換班次。圖為示意圖，非冒煙事故列車。（資料照，記者吳亮儀攝）

    台鐵125次自強號今天（25日）行駛到南港站時冒煙，原班次「南港－台中」停駛，另調列車續開「台中－潮州」，故障列車則返回七堵檢修。台鐵公司表示，造成旅客不便，深致歉忱。

    台鐵公司表示，125次到南港站時，因後連機車E506鬆軔不良冒煙，臨停南港站緊急處理，後續並送返七堵檢查。

    台鐵公司說明，為確保行車安全，125次南港－台中停駛，旅客則換乘165次，並於下午1點15分自南港發車，165次增停樹林、桃園、中壢、竹南、苗栗及豐原站以加強服務旅客，另備列車編組至台中站做125次開行。

    鐵路警察局獲報不敢大意，隨即派員趕到現場協助疏散旅客並維持現場秩序，幸虧整起事件中沒有人員受傷。

    鐵路警察局說，該輛列車並無起火，冒煙狀況在不久後也停止，經初步了解，整起事件疑似為機械因素所致，目前台鐵公司已經派員檢修。

    鐵警局員警協助疏散旅客。（記者王冠仁翻攝）

    熱門推播