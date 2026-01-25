為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    農曆年前台南大山城寒冬送暖 約500戶弱勢家庭受惠

    2026/01/25 14:37 記者劉婉君／台南報導
    立委郭國文結合社會各界資源，在春節前夕舉辦大山城寒冬送暖關懷活動。（郭國文團隊提供）

    立委郭國文結合社會各界資源，在春節前夕舉辦大山城寒冬送暖關懷活動。（郭國文團隊提供）

    去年0121嘉義大埔地震造成台南市楠西、玉井等山區許多建築物毀損，農曆新年前夕，立法委員郭國文團隊結合社會資源、山區特助賴懋慶與市議員黃肇輝，今（25）日於玉井區舉辦「大山城寒冬送暖關懷活動」，發送生活物資及禮券，給玉井、左鎮、南化、楠西4區的弱勢家戶，約500戶受惠，會中也說明災後振興進度。

    關懷活動會場準備包含白米、麵條等民生物資的「暖心福袋」與禮券，發送給弱勢家庭，並烹煮湯圓給民眾享用，現場還有楠西區衛生所辦理免費X光肺部檢測、台南市灣港照顧關懷協會免費推拿等。

    郭國文表示，去年地震發生後的第1時間，團隊即赴現場協助民眾撤離與安置，後續並爭取災害救助金與農業補助，楠西市場、楠西國中重建也持續努力中，不只是協助復原，更是要升級與改善。

    他除了感謝各界共襄盛舉，也期盼透過來自社會不分大小的愛心，讓大山城在寒冬中能感受到暖意，守護每一位鄉親平安過好年。

    「大山城寒冬送暖關懷活動」現場，還有免費X光肺部檢測及推拿等活動。（郭國文團隊提供）

    「大山城寒冬送暖關懷活動」現場，還有免費X光肺部檢測及推拿等活動。（郭國文團隊提供）

