    首頁 > 生活

    前進大馬 台商助攻台南農產進軍國際市場

    2026/01/25 14:32 記者王姝琇／台南報導
    台商大讚台南蜜棗非常好吃。（南市府提供）

    台商大讚台南蜜棗非常好吃。（南市府提供）

    台南市長黃偉哲攜帶「冬季綠寶石」台南蜜棗前往馬來西亞，拜訪台商並拜會駐馬來西亞台北經濟文化辦事處新任大使連玉蘋，盼透過使節影響力及台商通路網絡，讓馬來西亞消費者能品嘗到台南最高品質的水果。

    黃偉哲率市府團隊拜會馬來西亞台商總會、各地商會代表，藉以了解大馬市場對進口水果的消費趨勢與通路需求，同時也安排拜會新任大使連玉蘋，期盼透過公私協力及台商在地通路資源，強化台南農產品於，為台南農民拓展國際市場版圖。

    黃偉哲表示，前年台南「夏季紅寶石」愛文、西施、金煌三大品種芒果成功推介至大馬市場，創下亮眼成績。今年市府瞄準星馬市場，選擇甜度、口感清脆的蜜棗作為主力，期望延續既有市場信任，讓更多馬來西亞消費者認識台南優質農產。

    此外，黃偉哲也與長期深耕馬來西亞市場的台商代表進行交流，分享台南在農業、科技及城市發展上的最新進展，傾聽台商對台南農產品拓展海外市場的建議，期盼透過持續互動與交流強化彼此連結，凝聚更多支持台南農產國際行銷的力量。

    台商聚會現場呈現最吸睛的台南蜜棗禮盒。（南市府提供）

    台商聚會現場呈現最吸睛的台南蜜棗禮盒。（南市府提供）

    台南市長黃偉哲（左起）與馬來西亞台灣商會聯合總會會長蔡欣恬總、新任駐馬來西亞台北經濟文化辦事處大使連玉蘋合影。（南市府提供）

    台南市長黃偉哲（左起）與馬來西亞台灣商會聯合總會會長蔡欣恬總、新任駐馬來西亞台北經濟文化辦事處大使連玉蘋合影。（南市府提供）

    台南市長黃偉哲送上最甜美的蜜棗給連玉蘋大使。（南市府提供）

    台南市長黃偉哲送上最甜美的蜜棗給連玉蘋大使。（南市府提供）

