    生活

    髮廊洗頭特別持久？ 她嘆自己洗「隔天秒出油」 內行揭3關鍵

    2026/01/25 14:35 即時新聞／綜合報導
    有些選擇留長髮的民眾，為了減少洗吹時間，會選擇前往髮廊請專人打理。示意圖。（資料照，路透）

    有些選擇留長髮的民眾，為了減少洗吹時間，會選擇前往髮廊請專人打理。對此，一名女網友發文指出，她至今都不理解為何每次去髮廊洗頭，頭髮可以撐上好幾天，但若是自己洗隔天秒出遊，百思不得其解的她好奇兩者差異究竟在哪？貼文一出，迅速掀起網友們熱烈討論，並釣出內行人點出3個關鍵手法。

    據悉，該名女網友在社群平台Threads發文表示，她每次去髮廊洗完頭髮，哪怕好幾日沒洗頭，頭皮也不會發癢或出油，讓她對此感到相當好奇，同時分析自己在家與髮廊洗頭髮的差別，並猜測說︰「髮廊的洗髮精有特別不一樣嗎？好神奇。」

    文章發布後，立即引起大批過來人共鳴與討論，「吹得乾透會不會也是重點原因？」、「明明在家也洗2次，還是隔天就扁塌出油」、「自己洗頭頂多2天就油，髮廊洗完3天還是很乾爽」。還有人無奈抱怨，自己特意買了與髮廊相同品牌的洗髮精回家，然而使用後的效果依舊差很大，認為兩者洗髮差異與洗髮精無關。

    也有內行人點出，持久關鍵在於洗頭的手法、流程與洗髮產品。首先，髮廊使用的洗髮產品清潔力通常較高；其次，洗髮師會以指腹確實按摩頭皮，藉此將油脂與老廢角質清乾淨；最後則是徹底沖洗，避免洗髮精殘留在頭皮上面，減少搔癢與出油情況。如果是自己洗頭，往往會因為手法不到位或沒有花時間沖洗乾淨，影響清潔效果。

    另外，還有家中經營理髮店的網友分享自身經驗，他曾讓家人邊看電視邊慢慢洗頭，光是搓洗就耗費近半小時，但吹乾後頭髮蓬鬆度明顯提升，清爽狀態更維持了數日。更有網友傳授1個秘訣，建議大家洗頭髮時，先讓洗髮精泡沫在頭髮上停留一段時間發揮作用，期間進行其他身體部位清潔流程後，再沖洗頭髮，能讓頭皮清爽感更持久。

