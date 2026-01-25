為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市明日起凌晨0時至6時高架道路洩水孔清疏

    2026/01/25 13:29 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市環保局表示，從明（1月26日）起至4月29日止，凌晨0時至6時執行北市10座高架道路及1座快速道路洩水孔清疏作業。（台北市環保局提供）

    台北市環保局表示，從明（1月26日）起至4月29日止，凌晨0時至6時執行北市10座高架道路及1座快速道路洩水孔清疏作業，預計60個工作日。值勤期間將進行內外側道路封閉，請該時段行經高架道路的用路人小心駕駛，遵守交通管制及注意CMS路況資訊，確保行車安全。

    環保局表示，避免砂土、垃圾阻塞洩水孔影響高架道路排水功能，確保民眾行車安全，北市高架道路洩水孔每年會進行2次專案性全面清疏作業。作業期間將封閉作業路段的內外側車道，擺設交通錐、閃爆燈及LED顯示板警戒車輛等警示裝備；同時比照高速公路局，出動緩撞車輛加強維安，可有效吸收撞擊動能，減緩若發生撞擊時車輛內人員的傷害，既保護工作區域內人員及機具的安全，也提升用路民眾的安全保障。

    環保局指出，高架道路洩水孔清疏作業相關訊息會在北市電子看板、廣播電台及道路上資訊可變標誌（CMS）等管道加強宣導，提醒行經該路段用路人注意，遵守交通規則，依照現場指引行駛。

