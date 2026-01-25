為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    馬年迎春 澎湖各地舉辦春聯發放

    2026/01/25 13:13 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公城隍廟邀請澎湖書法學會，現場揮毫發放春聯。（馬公城隍廟提供）

    馬公城隍廟邀請澎湖書法學會，現場揮毫發放春聯。（馬公城隍廟提供）

    農曆春節前夕除了採買年貨外，書寫春聯發放，也成為熱門活動，不僅鄉市公所、學校機關舉行，連信仰中心馬公城隍廟也應信眾及鄉親要求，舉辦現場揮毫發放春聯活動，澎湖縣書法學會各老師成為各界爭搶，今年還有1支熱愛書法的校長組成聯軍，成為異軍突起新寵。

    澎湖縣書法學會理事長林昇進 偕學會團隊，今（25）日前往財團法人澎湖馬公城隍廟文物館，現場揮毫贈送春聯，與民眾分享新春祝福。活動現場墨香四溢，書法家們筆走龍蛇，一副副寓意吉祥的春聯在紅紙上完成，立即引發民眾排隊前來索取。

    馬公城隍廟董事長顏嘉弘表示，手寫春聯不僅增添年節喜氣，更傳遞對新一年的平安與順遂期盼。透過此次免費贈春聯活動，讓書法藝術走入生活，也將城隍爺的庇佑與祝福送進家家戶戶，陪伴大家迎接嶄新的一年。

    另外，西文社區發展協會今年在文澳國小校長室辦理「馬到成功，揮毫送福」活動，現場邀請澎湖知名書法家：文澳國小洪宏賢校長、合橫國小葉萬全校長、東衛國小陳生步校長、馬公國小王文瑞校長及文澳國小蔡繼振老師大筆揮毫！現場備有一般住家春聯、生意商家春聯及限量大師親筆書寫春聯！為造福里民，此次以西文社區居民優先領取，每人限領一份，數量有限，領完為止，但還是有不少民眾慕名前往求字。

    澎湖喜愛書法校長，為西文民眾揮毫書法。（陳月圓提供）

    澎湖喜愛書法校長，為西文民眾揮毫書法。（陳月圓提供）

