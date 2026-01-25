歷史建築「舊嘉市公所」招商 吸引多家知名業者探詢

嘉市歷史建築「舊嘉市公所」已經修復完工。（嘉義市政府提供；本報合成）

「嘉義市歷史建築嘉市舊市公所ROT案」招商作業，日前在嘉市鈺通大飯店舉辦招商說明會，吸引國內多家知名業者到場詢問；市府財政稅務局長洪彩燕表示，期望投資者結合在地資源進行多元活化，包括商業經營、設置文化展區等來提升活絡舊市公所場域的商機，打造嘉市新的文化場域。

舊市公所歷經將近3年修復期，近日完工，市府為讓老建築再出發，承載嘉市超過一甲子歲月的舊市公所生命力得以延續，正依促參法啟動公告招商。

洪彩燕表示，舊市公所位於垂楊路、民生北路重要節點，鄰近垂楊路商圈及文化路夜市等知名觀光景點，已修復完成為3樓建物，招商範圍為經公告為歷史建築之1、2樓建物（可作為餐飲、店鋪、展示、集會使用）及附屬設施舊市公所地下停車場（已規劃143格汽車停車格），3樓建物非屬歷史建築，提供作為嘉市新創設計中心（非屬ROT範圍）。

招商說明會說明舊市公所修復再利用過程及招商條件，現場吸引促參金擘獎業者包括有雅鴿文創股份有限公司、人文國際股份有限公司以及知名企業承億文旅集團、統一企業集團、家福股份有限公司、嘉易創有限公司等多家業者參與詢問，現場互動熱絡。

洪彩燕說，市府歡迎有意願的投資業者能發揮巧思，在經營上融入舊市公所的文化底蘊，並結合周邊特色景點，打造成為嘉市的特色地標，成為遊客到嘉市旅遊休憩的新選擇。

嘉市財政稅務局長洪彩燕（中）主持「舊嘉市公所」招商說明會。（嘉市政府提供）

「嘉市歷史建築舊市公所ROT案」舉辦招商說明會，吸引國內多家知名業者參與。（嘉市政府提供）

