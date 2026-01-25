搭機前先檢查！出國留「這物」作紀念 恐害行李迷路

桃園國際機場行李轉盤擠滿準備提領行李的旅客，示意圖。（資料照）

寒假開跑、春節假期將至，不少民眾已規劃出國行程，但行李箱上的託運貼紙沒撕，可能會影響旅遊好心情！交通部今天發文提醒，行李箱上若還留有舊的託運貼紙，一定要先撕除，否則可能影響行李分流判讀，嚴重時甚至會被送錯航班，導致行李無法與旅客同步抵達。

交通部在臉書發文表示，許多人把行李貼紙當成旅行回憶保留，但機場行李運送其實仰賴「自動行李分揀系統」進行360度掃描條碼辨識。若行李箱上殘留先前航程的舊條碼，系統在掃描時恐誤判目的地。

交通部強調，貼紙未清除，可能造成行李被分送到錯誤航班、因無法正確辨識而被踢出輸送帶改由人工處理，甚至延誤與旅客會合的時間，「為了確保您的愛箱能準時出現在轉盤上，請忍痛跟舊貼紙說再見」。

桃園國際機場官方粉專日前也呼籲此事，不少網友表示認同，「真的要記得撕掉」、「我也是都會撕掉之前的條碼，萬一被誤刷，麻煩的也是自己，而且可以讓工作人員輕鬆一點，我覺得也很好」、「舊的撕下來貼到貼紙收集冊做紀念」、「給它流浪去別國，爽啦」、「若行李沒跟上時，就會知道這種耍帥、讓別人知道你有多常出國，是給自己找麻煩而已」。

