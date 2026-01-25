為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    搭機前先檢查！出國留「這物」作紀念 恐害行李迷路

    2026/01/25 13:55 即時新聞／綜合報導
    桃園國際機場行李轉盤擠滿準備提領行李的旅客，示意圖。（資料照）

    桃園國際機場行李轉盤擠滿準備提領行李的旅客，示意圖。（資料照）

    寒假開跑、春節假期將至，不少民眾已規劃出國行程，但行李箱上的託運貼紙沒撕，可能會影響旅遊好心情！交通部今天發文提醒，行李箱上若還留有舊的託運貼紙，一定要先撕除，否則可能影響行李分流判讀，嚴重時甚至會被送錯航班，導致行李無法與旅客同步抵達。

    交通部在臉書發文表示，許多人把行李貼紙當成旅行回憶保留，但機場行李運送其實仰賴「自動行李分揀系統」進行360度掃描條碼辨識。若行李箱上殘留先前航程的舊條碼，系統在掃描時恐誤判目的地。

    交通部強調，貼紙未清除，可能造成行李被分送到錯誤航班、因無法正確辨識而被踢出輸送帶改由人工處理，甚至延誤與旅客會合的時間，「為了確保您的愛箱能準時出現在轉盤上，請忍痛跟舊貼紙說再見」。

    桃園國際機場官方粉專日前也呼籲此事，不少網友表示認同，「真的要記得撕掉」、「我也是都會撕掉之前的條碼，萬一被誤刷，麻煩的也是自己，而且可以讓工作人員輕鬆一點，我覺得也很好」、「舊的撕下來貼到貼紙收集冊做紀念」、「給它流浪去別國，爽啦」、「若行李沒跟上時，就會知道這種耍帥、讓別人知道你有多常出國，是給自己找麻煩而已」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播