豐原白沙屯媽祖文化協進會慶祝10周年！大家一起來拔蘿蔔

豐原白沙屯媽祖文化協進會並現場提供菜頭粿供民眾品嚐。（記者歐素美攝）

豐原白沙屯媽祖文化協進會今天舉辦「拔蘿蔔」小小農夫體驗營，免費開放2分多的農地，讓家長帶著小朋友一起拔蘿蔔，原訂名額只有200人，報名踴躍，擠進300多人，許多家長帶著小朋友體驗玩沙等闖關活動，最後則拔蘿蔔回家，現場並供應菜頭粿供民眾品嚐，參加的小朋友笑說，「拔蘿蔔很好玩」，有人之前也參加過大肚的拔蘿蔔活動，這是第二次拔蘿蔔。

豐原白沙屯媽祖文化協進會總幹事蔡天旺表示，該協進會從白沙屯分靈，在豐原區豐原大道設置會館，供奉白沙屯媽，今年適逢10周年慶，協會志工特別開放自己種植的蘿蔔田，供民眾免費開採拔蘿蔔，讓都市區的小朋友有機會體驗，當一日小農夫，也促進親子互動。

許多家長帶著小朋友參加，一起拔蘿蔔，小朋友說，「拔蘿蔔很好玩」，還有人只愛拔蘿蔔，卻不愛吃蘿蔔，讓帶隊的爸爸媽媽很無奈，還有家長一再提醒小朋友不要貪心，拔2顆蘿蔔就好，留給其他人體驗，做好言教身教，寓教於樂。

小朋友開心拔蘿蔔。（記者歐素美攝）

小朋友開心展示拔到的大蘿蔔。（記者歐素美攝）

