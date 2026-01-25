為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    豐原白沙屯媽祖文化協進會慶祝10周年！大家一起來拔蘿蔔

    2026/01/25 13:08 記者歐素美／台中報導
    豐原白沙屯媽祖文化協進會並現場提供菜頭粿供民眾品嚐。（記者歐素美攝）

    豐原白沙屯媽祖文化協進會並現場提供菜頭粿供民眾品嚐。（記者歐素美攝）

    豐原白沙屯媽祖文化協進會今天舉辦「拔蘿蔔」小小農夫體驗營，免費開放2分多的農地，讓家長帶著小朋友一起拔蘿蔔，原訂名額只有200人，報名踴躍，擠進300多人，許多家長帶著小朋友體驗玩沙等闖關活動，最後則拔蘿蔔回家，現場並供應菜頭粿供民眾品嚐，參加的小朋友笑說，「拔蘿蔔很好玩」，有人之前也參加過大肚的拔蘿蔔活動，這是第二次拔蘿蔔。

    豐原白沙屯媽祖文化協進會總幹事蔡天旺表示，該協進會從白沙屯分靈，在豐原區豐原大道設置會館，供奉白沙屯媽，今年適逢10周年慶，協會志工特別開放自己種植的蘿蔔田，供民眾免費開採拔蘿蔔，讓都市區的小朋友有機會體驗，當一日小農夫，也促進親子互動。

    許多家長帶著小朋友參加，一起拔蘿蔔，小朋友說，「拔蘿蔔很好玩」，還有人只愛拔蘿蔔，卻不愛吃蘿蔔，讓帶隊的爸爸媽媽很無奈，還有家長一再提醒小朋友不要貪心，拔2顆蘿蔔就好，留給其他人體驗，做好言教身教，寓教於樂。

    小朋友開心拔蘿蔔。（記者歐素美攝）

    小朋友開心拔蘿蔔。（記者歐素美攝）

    小朋友開心展示拔到的大蘿蔔。（記者歐素美攝）

    小朋友開心展示拔到的大蘿蔔。（記者歐素美攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播