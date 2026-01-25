鏟子超人救花蓮光復環境部感恩宴 彭啓明承諾30億治淤

環境部今在花蓮舉辦感恩餐會，部長彭啓明（右三）、行政院政務委員季連成（右二）等人向120個公私團體致謝。（記者王錦義攝）

去年9月樺加沙颱風導致馬太鞍溪堰塞湖潰決淹沒花蓮光復，當時來自全國各地的重機具與鏟子志工湧入災區，協助清出逾42萬公噸淤泥。環境部今（25）日在花蓮舉辦感恩餐會，部長彭啓明向120個公私團體致謝，並透露目前光復鄉清出的土石廢棄物已近70萬噸，行政院已編列約30億元經費，預計花費2到3年時間，徹底完成這場艱鉅的分類與去化工程。

這場風災讓光復鄉的大半區域陷入泥沼，尤其是當地的原鄉部落受創嚴重。環境部長彭啓明說，目前光復鄉清出的沙土與廢棄物混雜，總量約60至70萬噸，若加上尚未完全清理的佛祖街重災區域，整體廢棄物估計高達100萬噸。行政院已編列30億元專款處理，品質較好的砂石將採「東砂北運」或「東砂西運」供營建使用，難以處理的廢棄物則需耗時分類。

彭啓明強調，面對如此龐大的淤泥量，環境部目前已投入數百萬元購買大型帆布覆蓋堆置區，避免揚塵或遭颱風二度沖刷，請花蓮鄉親不用擔心。雖然完全去化需要2到3年，但政府會與花蓮縣政府密切合作，讓家園復原。

特別的是，環境部致贈給志工的紀念獎座充滿巧思，基座是取自光復鄉災區的淤泥燒製，鏟子則由海廢塑膠再製，銘版更是用當地撿拾的鋁罐回收打造。彭啓明說，這是「光復鄉的特產」，象徵把淤泥變黃金，也代表台灣善的循環。

今天的感恩餐會充滿洋蔥，除了剪輯50萬名志工湧入光復救災的資料畫面，回顧救災期間的暖心畫面，未能親臨現場的副總統蕭美琴、和碩科技董事長童子賢以及加拿大的志工Jaron都特地錄製影片向在場的志工表達感謝。副總統蕭美琴透過影片感性說道：「是你們的慷慨付出，接住了花蓮這片受傷的土地。」

也是花蓮人的童子賢也錄影透露，當時看到家鄉受難心急如焚，那段期間他的心一直懸著，因此他特別感謝和碩的工程夥伴們開著怪手、推土機，在光復住了一個月；加拿大志工Jaron則表示，他因未戴口罩輕忽淤泥中的細菌導致呼吸道感染，所以他很高興得知環境部對清淤志工制定保險計畫。

環境部指出，這場災後復原展現了「同島一命，同舟共濟」的精神，各地方政府積極調度相關機具於人力，遠赴而至光復鄉或萬榮鄉全力投入救災及環境清理工作，並配合中央災害應變中心及地方政府緊密協作，展現了強大的救災韌性與效率，讓災區得以迅速重整。彭啓明在會中與行政院政務委員季連成等人，共同向這群不分晝夜、滿身泥濘的超人、勇士們，致上最深的敬意。

環境部致贈給志工的紀念獎座充滿巧思，基座是取自光復鄉災區的淤泥燒製，鏟子則由海廢塑膠再製，銘版更是用當地撿拾的鋁罐回收打造。（記者王錦義攝）

