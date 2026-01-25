表達性藝術療育課程助融合教育發展 特教生將情緒轉化成作品還可義賣

學生藉由鐵絲花創作抒發情緒。（教育部提供）

特殊教育學生在學習與生活歷程中，常面臨情緒調節困難、表達受限及人際互動壓力等問題，中原大學在教育部補助下，辦理「表達性藝術療育課程」，透過多元藝術媒介引導學生覺察情緒、表達感受，有學生因此願意回到學校上課，甚至將情緒表現轉化為創作作品並義賣，展現高等教育落實融合教育與學生輔導支持的具體成果。

教育部表示，為強化對特殊教育學生之支持服務，近年持續推動大專校院特殊教育支持措施，鼓勵學校發展多元且具彈性的輔導方案，回應不同障礙類型學生的實際需求。表達性藝術療育課程不僅兼顧情緒支持與能力培養，也符合以學生為中心的支持理念，有助於學生自我覺察、情緒管理及社交技巧等能力培養。

中原大學指出，表達性藝術療育課程以藝術創作為核心，結合多元媒材創作等方式，提供非語言且安全的表達管道，協助學生在無壓力的情境下抒發內在感受，建立自我理解與自信。課程皆由具備專業背景之教師與輔導人員共同規劃，依學生個別需求進行活動設計，並透過團體互動歷程，引導學生學習情緒辨識、表達與調節策略，增進同儕理解與支持，以及教導自我想法之表達與社會技巧。

中原大學特殊教育系助理教授陳彥瑋說明，有學習障礙學生因學習受挫導致拒學，並對2D媒材產生抗拒，經過課程引導，藉由輕黏土創作及專業輔導，已開始接受與欣賞自己的「獨特性」，並重回學校上課。另外，也有情緒行為障礙學生，在凹折鐵絲過程中發現可以創作成各種花朵作品，並覺得凹折施力的行為，有助於自我情緒抒發，甚至在學校園遊會義賣活動中將作品售出，因此感受到他人的肯定。

陳彥瑋提到，參與學生及家長普遍反映，課程有助於舒緩情緒壓力，提升表達意願與人際互動的安全感，對其校園適應與學習投入皆產生正向影響。

