基市推免費營養午餐 童子瑋：外籍教師從駐校授課變巡迴演出

基隆市政府宣布跟進營養午餐免費政策，將從今年9月開學後上路。（圖為基隆市政府提供）

基隆市議長童子瑋今天（24日）在臉書貼文，公開第一線外師的陳情信件，外師表示多位教師被認為是冗員而被終止職位，其他教師則會失去駐點服務，變成四處奔波的「巡迴演出」。童子瑋表示，基隆市政府應儘速對外說清楚，一年內強推營養午餐免費政策，到底犧牲了哪些教育資源？

基隆市教育處指出，有關外界關心免費營養午餐政策是否對外師經費造成影響？因市府在去年底減債有成，促使營養午餐得運用相關財源。至於，外師經費部分，係受2025年財政劃分法通過後，中央刪減補助款致地方預算緊縮，市政府已規劃「駐點巡迴外師計畫」，後續將與學校研商，確保均等的英語學習機會；惟本筆外師經費，本府將在2027年預算再予補回。

童子瑋指出，他支持「讓午餐不再成為家長負擔」的政策方向，但更強調免費營養午餐的推動，必須兼顧用餐品質，刪除爭議及錯誤預算，透過逐年調整與穩健撥補，降低對整體教育體系的衝擊。但市府選擇在缺乏完整規劃的情況下急就章、拚一次到位，反而壓縮了基層的教育資源。

他在貼文中分享一位外籍教師的陳情信，信中提到，外師界被基隆市政府告知，多位教師將被視為冗員（redundant），面臨職位終止的情況。而留職的外師，將被要求在多所學校分配時間，變成四處奔波的「巡迴演出」。該位外師質疑，如果沒有給老師足夠的時間，去建立長期而穩固的關係，又如何為學生奠定信任與尊重的基礎？而在全國推動「2030雙語國家政策」的目標下，若基隆僅剩16位外師員額，基隆如何在其中找到自己的定位？

童子瑋表示，推「免費營養午餐」財源究竟從哪裡來？刪除了哪些基層教育資源？影響多少師生？外籍教師政策的未來規劃到底是什麼？回答這些問題，才是施政負責任的表現。

