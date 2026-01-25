本土企業愛心不中斷 封館為家扶兒少添新衣

北台南家扶百餘位兒少今日在NET新營門市開心挑選衣服，台灣本土服飾品牌NET連續16年封館提供家扶兒少挑新衣。（記者王涵平攝）

北台南家扶百餘位兒少今日在NET新營門市開心挑選衣服，台灣本土服飾品牌NET連續16年封館提供家扶兒少挑新衣，累積捐贈北台南家扶超過1千萬，將近6500童受惠。

NET（主富服裝）第16年捐贈提貨券給家扶中心兒少購買新衣，今年北台南家扶再次獲贈80萬，預計有400童由家長陪同分別於1/24佳里門市、1/25新營門市及1/31永康門市挑選新衣。

請繼續往下閱讀...

家扶表示，NET自2009年莫拉克風災後，每年皆會捐贈愛心提貨券給全台各縣市家扶中心，行事作風低調的董事長黃文貞為善不欲人知，甚少出現在公開活動中。出身於雲林縣的黃文貞曾透過工作團隊表示，年幼時貧困的家境，沒有足夠的資源，經歷過辛苦的成長歲月，因此對於家扶所協助的經濟弱勢兒少家庭狀況都能感同身受，尤其在過年前殷殷期盼可以有一件新衣好過年的心情，因此每年延續著贈予提貨券的善舉。

新營門市今日提前至上午10點營業，特地為北台南家扶親子開放選購時段，店長與店員親切接待親子們挑選、試穿、搭配等，讓親子們感受賓至如歸。

父母離異的小諠就讀高二，父親因不負家庭責任，由年邁體弱的祖父母撫養，經常身兼母職照料國小的弟妹，已經有好幾年沒能買新衣服了，很開心能為自己和弟弟妹妺各買了一件外套，減輕家人的負擔外，自己也開心穿上喜歡的衣服過新年。

就讀國二體育班阿凱和小六的阿雅兄妹，因熱愛藍球運動，又正值發育階段，衣服鞋子經常需要更換，讓喪偶的父親倍感壓力，能好好添購衣服裝備，確實減輕不少經濟壓力。

北台南家扶百餘位兒少今日在NET新營門市開心挑選衣服，台灣本土服飾品牌NET連續16年封館提供家扶兒少挑新衣。（記者王涵平攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法