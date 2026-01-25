識得清淨處？領角鴞棲身媽祖殿 廟方管制參香守護修行

苗栗縣南庄鄉獅頭山勸化堂的媽祖殿，飛來一隻貓頭鷹停棲在殿內天上聖母神尊的頭冠上。（圖由南庄獅頭山勸化堂提供）

苗栗縣南庄鄉獅頭山勸化堂的媽祖殿，飛來一隻貓頭鷹停棲在殿內天上聖母神尊的頭冠上，昨（24）日被發現，因神龕正面裝設有玻璃，貓頭鷹飛入有難度，讓廟方嘖嘖稱奇，認為該隻貓頭鷹「有靈性」，加上該隻貓頭鷹是保育類猛禽領角鴞，廟方也暫時管制媽祖殿參香，讓牠好好地跟著媽祖娘娘修行。

勸化堂董事長黃錦源今（25）日受訪表示，這隻貓頭鷹於昨天下午2點多被發現停棲在媽祖殿內天上聖母神尊的頭冠上，因神龕正面裝設有玻璃，所以該隻貓頭鷹得從側面飛入，並不容易，他認為是「有靈性、識得清淨處」的眾生。

請繼續往下閱讀...

黃錦源遂稟告天上聖母，引導該隻貓頭鷹「皈依佛」、「皈依法」、「皈依僧」三皈依，回向聖母娘娘「慈悲攝受，願此貓頭鷹眾生得聖母護佑，離驚怖、離迷障，往後隨緣得度，不失正道。」

此情形經信眾PO網分享後，引發網友熱議，吸引不少信眾今天前往一探，加上該隻貓頭鷹是保育類猛禽領角鴞，也在媽祖殿門貼上告示，並拉起紅絨柱管制，暫時不開放香客入內上香，防止該隻貓頭鷹受驚擾，以維護牠安全也讓牠好好地跟隨媽祖娘娘修行。

貓頭鷹停棲在殿內天上聖母神尊的頭冠上。（圖由南庄獅頭山勸化堂提供）

勸化堂董事長黃錦源認為該隻貓頭鷹「有靈性、識得清淨處」，遂稟告天上聖母，引導牠三皈依，跟隨媽祖娘娘修行。（圖由讀者提供）

廟方暫時管制媽祖殿參香，讓該隻貓頭鷹好好地跟著媽祖娘娘修行。（圖由讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法