    首頁 > 生活

    賣菜不賣狗！ 菜市場阿婆創意送養3毛孩 逗趣標語超吸睛

    2026/01/25 11:42 記者湯世名／彰化報導
    賣菜阿婆把3隻毛孩放在菜籃內公開認養，毛孩模樣萌翻超吸睛。（民眾提供）

    彰化縣鹿港鎮第一市場一處菜攤前菜籃內，昨天（24日）上午擺放3隻才滿月的毛小孩，板子上寫著「免費認養，來福到了」，不少民眾經過時看到直呼「有創意」，還有人笑稱看到幼犬放在菜籃內，以為阿婆賣菜又賣狗；吸引不少民眾洽詢，其中2隻幼犬當天即被認養，另1隻數小時後也被認養帶走。

    民眾指出，賣菜的阿婆在鹿港第一市場擺攤多年，家中晚輩抓來一隻米克斯母犬幫阿婆看家，由於沒有節育觀念，母犬在1個月前生了7隻幼犬，陸續被人認養，昨天阿婆把最後3隻帶去市場擺攤，放在菜籃子內還搭配招牌「台灣土犬，毛小孩免費認養，來福到了」。

    由於3隻毛孩尚未斷奶，在菜籃內餓得唉唉叫，吸引路過民眾目光，招牌標語也成功吸引路過民眾的目光，昨天下午已被好心人領養走一隻，剩下的2隻也都分別被認養完畢。

    民眾指出，狗媽媽斷奶後她會協助結紮；一隻未結紮母犬每年可繁殖多隻幼犬，放養家犬是流浪犬的主要來源之一，結紮能從源頭防止非預期的繁殖，避免無辜小生命受苦，降低人畜衝突，是相當人道的動保做法。

    3隻毛孩在菜籃內公開認養，1天內即被認養完畢。（民眾提供）

