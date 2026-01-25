啟用30年大翻新！麥寮城鄉運動公園砸3000萬升級動工

鄉公所自籌三千萬元經費，針對8.8公頃城鄉運動公園大翻新，預計九月完工。（記者李文德攝）

占地8.8公頃的雲林麥寮城鄉運動公園，啟用已逾30年，隨著地方休閒運動需求增加，園區內設備已不足民眾使用，鄉公所自籌3000萬元進行公園暨綠美化工程，今（25）日舉行開工典禮。鄉公所指出，將新設增設網球場、匹克球場及兩條休閒步道等，工程預計約9月完工，盼讓民眾享受到優質的運動場域。

麥寮城鄉運動公園是一片沙崙地，1994年設立，麥寮鄉長許忠富2014年上任後新設多項兒童遊樂設施，目前為止園區內東、西側有兩條全長約1.5公里的公園環狀步道，還有兩座兒童遊戲場、共融式擺盪鞦韆、綜合溜滑梯區及直排輪溜冰場。

鄉長許忠富表示，據統計目前運動公園平日約500人次造訪，假日上看千人遊憩，民眾使用需求逐漸增加，因此公所自籌3000萬元經費進行修繕。包含新闢兩條約500公尺步道，開闢約1500坪草坪讓民眾遊樂，甚至大門口的入口意象改善、中心廣場舞台區整修。

許忠富表示，為符合大眾運動需求，向國產署無償撥用約0.7公頃的土地，新建2座網球場、甚至為了匹克球愛好者，設置全縣首座專屬的匹克球場，球場周邊劃設15格汽車格、17格機車格，讓運動民眾停放。

今上午開工儀式由許忠富主持，縣議員林深、顏嘉葦、許留賓、吳蕙蘭、鄉代會主席韓青山及地方民意代表、村長，將近5000位民眾共同見證地方建設將重新蛻變。

當地民眾表示，城鄉運動公園啟用已久，確實有改善必要，希望修繕後能夠帶給大家煥然一新的感受；許忠富指出，為因應民眾使用需求，工程將採逐一封閉措施，並不會全面封閉，改善工程預計九月完工，讓民眾享受到優質的運動場域。

鄉公所自籌三千萬元經費，針對8.8公頃城鄉運動公園大翻新，25日動土，預計九月完工。（記者李文德攝）

鄉公所自籌三千萬元經費，針對8.8公頃城鄉運動公園大翻新，25日動土，預計九月完工。（記者李文德攝）

麥寮城鄉運動公園單日最高上看千人造訪。（記者李文德攝）

麥寮城鄉運動公園單日最高上看千人造訪。（記者李文德攝）

麥寮城鄉運動公園單日最高上看千人造訪。（記者李文德攝）

