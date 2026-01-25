陽明山箭竹筍產季報到 新北農業局：即日起可申辦採筍證

箭竹筍為台灣多種具食用價值的竹筍之一，其口感及味道獨特，深受饕客喜愛。（農業局提供）

陽明山箭竹筍產季將至，新北市農業局長諶錫輝表示，凡持有農地位於陽明山國家公園範圍內，或設籍於淡水、三芝、石門、金山、萬里等5區指定里別、符合資格的農民，即日起至9月30日可向所在地區公所申辦採筍證。合法採摘期間為2月15日至4月15日，以及8月1日至9月30日，開放範圍限於陽明山國家公園一般管制區及特別景觀區。

諶錫輝指出，箭竹筍為台灣中高海拔地區常見且具經濟價值的竹筍作物，主要分布於海拔300至1200公尺山區，其中陽明山為重要產地之一。箭竹筍口感清甜、熱量低，富含鈣質、鐵質及維生素A、C，深受消費者喜愛。當地農友長年沿襲採筍傳統，除自用外，也供應在地餐廳與市區市場，成為山區重要的季節性農產。

諶錫輝表示，為確保資源永續，陽明山國家公園自1987年起即嚴格規範採筍作業。申請人須具農民身分，並符合設籍或持有農地條件，包括淡水區水源里、樹興里；三芝區興華里、店子里、圓山里；石門區山溪里、乾華里；金山區兩湖里、重和里；萬里區磺潭里、雙興里、溪底里等12個里別。每戶申請人數以4人為限，採筍證有效期限為2年，採摘時須隨身攜帶供查驗，且限本人使用，若轉讓或租借，將取消資格3年。

諶錫輝說，市府以「三生農業」為核心，兼顧生產、生活與生態，採筍務必事前申辦、依公告期間與區域進行，才能維護竹林健康。他也提醒農友上山採筍應注意自身安全，留意國家公園公告的潛在危險區域，避免單獨前往不熟悉地點。遵守相關規範，不僅保障採筍權益，也讓箭竹筍產業得以永續傳承。

箭竹筍為台灣多種具食用價值的竹筍之一，其口感及味道獨特，深受饕客喜愛。（農業局提供）

