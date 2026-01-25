金華府愛心轎巡歷13年不間斷 台南6區2206低收入戶受惠

台南中西區神農街金華府愛心轎等多個單位到東區德光里活動中心巡歷，捐助公益紅包給八個社福團體。（記者王俊忠攝）

台南市中西區神農街金華府長期推動「愛心轎」府城巡歷活動，今年邁入第13年，秉持慈悲濟世、回饋社會的宗教精神，今天上午到東區德光里活動中心舉行「慈心廣行」公益活動。該廟與多個社團、企業與個人募集斥資逾300萬元善款，原市區6區的低收入戶有2206戶受惠。

金華府表示，今年度公益捐助對象涵蓋中西區、東區、南區、北區第一、第二及第三款低收入戶提供實質協助，每戶發放1200元扶助金；另安平區、安南區第一款低收入戶每戶發放1200元扶助金，協助弱勢家庭減輕生活負擔，讓民眾在年節前夕感受到來自社會的關懷與支持。在扶助金捐贈活動外，還有義剪及義診服務。

除了對個別低收入家庭關懷外，金華府也關注長期深耕社會服務的公益團體，今天也致贈南台南家扶中心、瑞復益智中心、蘆葦啟智中心、德蘭啟智中心、重症兒童關懷團體、創世、華山及人安等基金會8個社福團體紅包，共16萬元台幣，以實際行動支持第一線社福服務持續運作。

金華府也感謝長年默默付出、投入代煮愛心餐服務的工作團隊，致贈4萬3600元紅包，肯定其對弱勢族群飲食照顧的無私奉獻。金華府主委許伯安說，此次公益捐贈與上週的愛心捐血系列活動，共斥資逾300萬元善款；為了這活動，工作人員也相當忙碌。

台南市府社會局長郭乃文與多位市議員、代表、參選人到場感謝金華府的善行義舉。許伯安也感謝金華府管理會、大昶貿易行、許炳煌紀念慈善會、林芳烈仁愛慈善會、南市許姓宗親會、長記銀樓、正久食品公司、南台科技大學、金天元建設公司、順德行、撒野眼鏡俱樂部、蕭百芳小姐、陳雯宜小姐及府城延陵道場等單位與個人參與舉辦，匯聚各界善心，讓公益能量持續在府城擴散。

台南中西區神農街金華府主委許伯安（右三）代表感謝贊助該廟年度公益活動的台南許姓宗親會。（記者王俊忠攝）

眾多低收入家戶進入台南東區德光里活動中心排隊領取生活扶助金。（記者王俊忠攝）

