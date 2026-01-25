新北推愛迪生計畫 5校奪6件專利讓校園創意落地

新北高工資訊科師生製作「移動式道路警示牌」取得新型發明專利。（教育局提供）

從校園創意走向生活應用，新北市持續推動智慧財產教育，讓學生把點子變成可落地的解方。新北市教育局系統性推動「愛迪生計畫」，協助高中職師生將生活觀察轉化為專利成果，114年度共有5校成功取得6件專利，涵蓋公共安全、生活設計、永續減量及教學創新等面向，展現學生以科技回應真實問題的實作能力。

教育局指出，為深化推動成效，自114學年度起進一步升級啟動「專利星鏈計畫」，串聯基隆、台北及桃園三市高中職，推動「校校有專利教師」、「AI結合專利實作」、「連結科大與產業育才」及「北北基桃創新共學平台」四大行動，強化學生智慧財產素養，回應AI與創新經濟時代的人才需求。

教育局表示，在公共安全領域，新北高工師生觀察道路施工現場風險，研發「移動式道路警示牌」，透過自動化設計，降低人員在車流中佈設警示的危險性，將科技實際導入第一線安全守護；瑞芳高工則以「具組合功能的梳子」展現生活解題巧思，作品採梳針可插拔的模組化設計，可依髮量需求調整密度，並與台北城市科技大學深化設計後順利取得專利。

學生創意也站上國際舞台。光仁中學團隊以「室內高爾夫推桿裝置」及「推推樂」兩項專利，在愛迪生計畫與創業挑戰賽支持下成形，並於2025年韓國首爾國際發明展勇奪雙金；在永續與科技整合方面，泰山高中與科技大學合作研發「壓縮垃圾桶」，提升垃圾處理效能；鶯歌工商則結合VR技術，推出「虛擬實境互動式陶藝教學系統」，降低耗材使用、提升學習互動，讓傳統工藝與數位科技接軌。

泰山高中機械科學生解說新型專利作品。（教育局提供）

瑞芳高工師生「具紐合功能的梳子」的創意產品獲得新型專利。（教育局提供）

泰山高中「壓縮垃圾桶」獲專利。（教育局提供）

光仁中學學生發明魔術推推樂益智遊戲開心呈現專利及作品原型。（教育局提供）

