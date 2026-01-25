為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    未來一週2波冷空氣報到！週二變天轉濕冷 週六再降溫

    2026/01/25 11:19 記者蔡昀容／台北報導
    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週有兩波冷空氣報到。中央氣象署預報，週二東北季風或大陸冷氣團報到，加上華南雲雨區東移，各地降溫，中部以北、東半部、南部山區有雨；下週六再有一波東北季風南下。

    預報員鄭傑仁表示，今天清晨冷空氣減弱、雲量偏多，輻射冷卻效應較前幾日減緩，新竹關西9.7度、苗栗西湖11度、連江東引11.1度、嘉義竹崎11.6度。本島12度以下區域主要落在嘉義以北近山區平地。

    今天白天，東半部偏涼，西半部相對溫暖，北部可達22至24度，中南部25至26度，東半部21至22度。大台北山區、東半部、恆春半島局部降雨，桃園以南山區零星降雨，西半部多雲到晴。

    美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）攀台北101成功。鄭傑仁說明，台北為偏東風環境，隨著高度越高，陣風變大，不過當地上午沒有下雨。

    未來一週天氣，鄭傑仁說明，今天至明天週一溫度稍微回升，週二變天，東北季風或大陸冷氣團南下，伴隨華南雲雨區東移，導致降雨區域擴大、溫度下降；下週六新一波東北季風南下。

    鄭傑仁指出，週一各地多雲到晴，迎風面零星降雨；週二北邊冷空氣南下、華南雲雨區東移，週二及週三中部以北、東半部、恆春半島局部降雨，南部山區也有降雨可能。

    週四及週五逐漸轉乾，迎風面東半部、恆春半島零星降雨，西半部多雲到晴。週六東北季風增強，迎風面降雨增加，北部、東半部再轉為局部短暫雨天氣型態，中南部多雲到晴。

    未來一週溫度，鄭傑仁表示，週一中南部白天24至26度，北部及花東24度；週二白天，北部及宜蘭20度；週三白天，北部及宜蘭16度，中南部稍微下滑；週三、週四清晨夜間，中部以北及宜蘭15度以下，南部及花東15至16度。

    週四及週五白天溫度回升，但夜間清晨仍偏低；週六下一波東北季風報到，北部及宜蘭再降溫。

    鄭傑仁提醒，週二留意山區路面結冰，週二及週三3000公尺以上高山有零星降雪機會；週二前，中南部及馬祖清晨留意局部霧或低雲；週一及週二台東、恆春半島沿海留意長浪。

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

