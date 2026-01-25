內政部啟動115年職業團體績效評鑑報名 3月31日截止

內政部今日宣佈，115年「工商自由職業團體績效評鑑及全國性職業團體優良工作人員選拔」活動，即日起受理報名（https://groupev.moi.gov.tw/），歡迎符合資格的職業團體踴躍參與，報名期限至115年3月31日止。（內政部提供）

內政部今日宣佈，115年「工商自由職業團體績效評鑑及全國性職業團體優良工作人員選拔」活動，即日起受理報名（https://groupev.moi.gov.tw/），歡迎符合資格的職業團體踴躍參與，報名期限至115年3月31日止。

內政部說明，凡依法成立滿1年以上的全國性、省級及台灣區職業團體，均可報名參加本次績效評鑑。評鑑結果分為優等、甲等及乙等，連續3年獲優等者，將頒發特優獎狀，並得免予參加評鑑2年。另也將依各團體的評鑑結果分別頒發獎金、獎狀或予以公開表揚。

在評分項目上，內政部補充，主要分為會務運作及業務推廣兩大面向，期藉由評鑑機制，鼓勵團體提升會務管理和業務拓展的專業性與效能，進而健全組織運作，強化整體服務功能。

此外，內政部也鼓勵各團體推薦表現優異的工作人員參加優良工作人員選拔。凡最近2年內曾獲內政部評鑑為「優等」以上的全國性職業團體，均可經理事會通過推薦在該團體服務滿3年且具有優良事蹟的現職工作人員參加評選，獲獎者將由內政部頒發獎金、獎狀及公開表揚，以資鼓勵其長期投入團體事務與公共服務的貢獻。

內政部強調，推動團體績效評鑑，除提升工商自由職業團體整體運作效能外，也期盼引導各團體在推動業務過程中，積極融入多元性別平等觀念及永續發展目標。內政部已於114年12月11日修正「內政部辦理工商自由職業團體績效評鑑要點」，新增性別平等及永續發展加分項目，鼓勵各團體於組織章程中訂定性別平等相關條款，或提供性別友善服務措施，並朝向理事或監事任一性別比例不少於1/3的目標邁進。

內政部也呼籲，各團體共同響應聯合國17項永續發展目標（SDGs），透過公私協力，為台灣經濟、社會與環境創造一個更公平、繁榮且永續的未來。

