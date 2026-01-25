國教署持續推動國際教育 與日本東北6縣交流合作

國教署推動國際交流，日前與日本東北6縣合作舉辦教育旅行說明會。（教育部提供）

鼓勵學子走向國際！教育部每年挹注超過2.4億，籌組高級中等以下學校國際教育交流聯盟，去年底由聯盟第一區辦事處北市大安高工，與日本東北觀光推進機構會合作辦理日本東北6縣教育旅行交流說明會，日方在會中提及台灣在15年前311大地震的援助，也盼能促成教育實質交流合作。

為強化高級中等以下學校辦理國際教育相關計畫，「高級中等以下學校國際教育交流聯盟」分設執行長、副執行長及11區辦事處，統籌積極擘劃及推動全國高級中等以下學校國際教育交流各項工作。此次與日本東北6縣之教育旅行交流說明會，邀請北市高中職、國中小16校代表與會，透過實體交流方式，增進我國學校對日本東北地區教育旅行及交流資源之認識。

日方則由日本東北觀光推進機構會則由會長松木茂率團，與理事長紺野純一、部長筈見昭夫及推進本部長代理佐佐木隆博，帶領來自青森、岩手、秋田、宮城、山形及福島等6縣，共37位觀光及教育交流相關單位代表來台進行交流。

會中陳列18個商談攤位，由青森縣、岩手縣、秋田縣、宮城縣、山形縣、福島縣共同組成，內容涵蓋觀光體驗、農泊交流、地方歷史文化景點等豐富主題。其中「3.11傳承之路推進機構」介紹東北地區共342處與地震災害相關之傳承設施，透過展示地震與海嘯特性、受災成因及實際案例，提醒世人記取教訓、提升防災意識，並協助學生瞭解疏散路線與防減災準備的重要性。

佐佐木隆博於致詞時表示，日本東北地區始終感念台灣於2011年東日本大震災期間所提供的關懷與協助。隨著疫情後國際交流逐步恢復，日本東北各縣誠摯歡迎台灣師生前往交流參訪，期盼透過此次說明會，讓更多台灣教育工作者認識東北地區的自然環境、地方文化及四季特色，進一步促成實質教育合作。

國教署對此表示，跨國教育交流是培養學生國際視野與跨文化認識的重要途徑，將持續鼓勵各級學校，規劃國際教育融入課程的國際交流計畫，提升學生多元文化素養與全球競爭力。

