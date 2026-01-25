為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    改善陽光劇場一有大型活動就塞車 桃市府增設專用儲車道

    2026/01/25 10:32 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園陽光劇場專用儲車道已完工啟用。（新工處提供）

    桃園陽光劇場專用儲車道已完工啟用。（新工處提供）

    為解決桃園青埔陽光劇場舉辦大型活動，常導致周邊交通負荷問題，桃市府於停車場入口前的大成路二段與領航北路四段路口，增設長度約160公尺的專用儲車道並已完工啟用，新建工程處表示，儲車道啟用後，欲進入停車場的車輛可先行駛入儲車空間等候，不再占用外側車道排隊，將有效避免車流回堵主幹道路，維持直行車流順暢。

    新工處表示，陽光劇場自2021年啟用以來，陸續舉辦多場演唱會及大型藝文活動，吸引大量人潮與車流，像是去年11月黑眼豆豆演唱會期間，進場尖峰時段車輛停在停車場入口前排隊，導致車流回堵至領航北路四段及大成路二段，為落實交通分流，桃市府投入約590萬元經費，規劃160公尺長的專用儲車空間，大型活動期間欲進入停車場的車輛，可先行進入該儲車道等候，不再占用外側主幹線車道，確保直行車流維持順暢，解決車輛爭道與回堵問題。

    新工處表示，此次交通改善工程不僅展現市府對藝文活動發展的支持，也體現對市民觀演便利性的重視，透過交通設施的實質優化，工程已於去年12月完工啟用，未來民眾前往陽光劇場觀賞演出，交通動線將更加順暢便利。

    桃園陽光劇場專用儲車道已完工啟用。（新工處提供）

    桃園陽光劇場專用儲車道已完工啟用。（新工處提供）

    桃園陽光劇場專用儲車道已完工啟用。（新工處提供）

    桃園陽光劇場專用儲車道已完工啟用。（新工處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播