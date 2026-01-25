改善陽光劇場一有大型活動就塞車 桃市府增設專用儲車道

桃園陽光劇場專用儲車道已完工啟用。（新工處提供）

為解決桃園青埔陽光劇場舉辦大型活動，常導致周邊交通負荷問題，桃市府於停車場入口前的大成路二段與領航北路四段路口，增設長度約160公尺的專用儲車道並已完工啟用，新建工程處表示，儲車道啟用後，欲進入停車場的車輛可先行駛入儲車空間等候，不再占用外側車道排隊，將有效避免車流回堵主幹道路，維持直行車流順暢。

新工處表示，陽光劇場自2021年啟用以來，陸續舉辦多場演唱會及大型藝文活動，吸引大量人潮與車流，像是去年11月黑眼豆豆演唱會期間，進場尖峰時段車輛停在停車場入口前排隊，導致車流回堵至領航北路四段及大成路二段，為落實交通分流，桃市府投入約590萬元經費，規劃160公尺長的專用儲車空間，大型活動期間欲進入停車場的車輛，可先行進入該儲車道等候，不再占用外側主幹線車道，確保直行車流維持順暢，解決車輛爭道與回堵問題。

新工處表示，此次交通改善工程不僅展現市府對藝文活動發展的支持，也體現對市民觀演便利性的重視，透過交通設施的實質優化，工程已於去年12月完工啟用，未來民眾前往陽光劇場觀賞演出，交通動線將更加順暢便利。

