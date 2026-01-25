寒假讀書有口福！借書送炸雞 吉安砸百萬添新書

花蓮市立圖書館攜手企業提供小贈品鼓勵學童愛上閱讀。（市公所提供）

寒假展開，為了讓學童放下3C產品走進圖書館，花蓮縣各鄉鎮市公所出奇招拼閱讀！花蓮市公所攜手在地企業祭出「美食誘惑」，借書就能換炸雞、薯條；吉安鄉公所則是大手筆投入167萬元經費，一口氣添購5千多冊新書，從兒童繪本到AI科技、樂齡養生一應俱全，希望讓閱讀風氣在花蓮扎根。

花蓮市長魏嘉彥指出，許多家長擔心寒假期間孩子沈迷於手機遊戲，市公所希望透過「獎勵機制」增加誘因，市立圖書館與在地企業合作，凡是12歲以下學童持借閱證，即日起親自到市圖兒童館或漫畫館借閱書籍，就能獲得炸雞或薯條兌換券一張，數量有限送完為止，希望讓孩子在寒假期間充實自我。

請繼續往下閱讀...

贊助活動的超亞企業董事長趙鳳山說，參觀漫畫館時勾起童年回憶，希望能回饋鄉里；店家「雞厚家」老闆趙庭也表示，兒童館環境溫馨，希望透過美食讓孩子愛上圖書館的氛圍。魏嘉彥強調，透過公私協力，希望能讓閱讀成為孩子寒假生活中最值得期待的小確幸。

吉安鄉公所推動「全齡化閱讀」，今年度爭取編列高達167萬元的購書預算，針對館藏進行大規模汰舊換新。鄉長游淑貞說，閱讀不只是知識的入口，更是家庭幸福的源頭，今年預計購入超過5000冊新書，類別涵蓋學齡前啟蒙、學生經典文學、甚至時下最夯的AI科技與樂齡健康議題。

吉安鄉公所指出，圖書館不只是借書的地方，更是世代交流的空間。許多鄉親反應，現在圖書館的書越來越「跟得上時代」，週末假日全家大小一起到慶豐閱覽室或鄉立圖書館，大人看雜誌、小孩聽故事，已成為吉安人的日常風景。

游淑貞表示，感謝縣府支持讓購書預算逐年成長，未來將持續舉辦主題書展與閱讀手作活動，讓書香漫溢在吉安的每個角落。不論是用炸雞吸引孩子跨出第一步，或是用海量新書滿足求知慾，花蓮、吉安兩地公所接力推廣，期盼在這個寒假為學子打造最豐富的閱讀饗宴。

花蓮市立圖書館攜手企業提供小贈品鼓勵學童愛上閱讀。（市公所提供）

花蓮市立圖書館攜手企業提供小贈品鼓勵學童愛上閱讀。（市公所提供）

吉安鄉公所則是大手筆投入167萬元經費，一口氣添購5千多冊新書，從兒童繪本到AI科技、樂齡養生一應俱全，希望讓閱讀風氣在花蓮扎根。（鄉公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法