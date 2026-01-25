為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台東大型家戶垃圾免費清運明起登記 把握機會丟彈簧床、沙發

    2026/01/25 09:58 記者黃明堂／台東報導
    台東市公所明天起受理登記免費清運大型家戶垃圾，要丟彈簧床的不必違法棄置，破壞環境。（記者黃明堂攝）

    台東市公所明天起受理登記免費清運大型家戶垃圾，要丟彈簧床的不必違法棄置，破壞環境。（記者黃明堂攝）

    迎接農曆新年，台東市115年環境清潔週資訊正式出爐。為了協助市民除舊佈新，今年維持「分區分日」清運模式，並特別將建農掩埋場的免費開放時間從往年的一週延長為兩週，讓大家有更充裕的時間處理家中的大型家具。

    本次清運對象僅限一般家戶，服務項目涵蓋電視、家用冰箱（不含冷凍櫃）、洗衣機、冷氣、沙發、衣櫥、床櫃、桌椅及彈簧床等大型物件。欲申請清運的市民，務必於1月26日至30日的登記期間內，電洽台東市清潔隊（089-236029或089-232423）辦理。登記時請主動告知所屬里別，以便工作人員安排清運日期，每戶登記以一次為限，正式清運時間則落在2月2日至6日之間。

    若民眾選擇自行載運家具前往建農掩埋場，可於2月2日至7日，以及2月9日至13日期間免付費進場。掩埋場每日開放時段為上午8時至11時、下午13時至16時，提醒市民務必於規定時間內抵達，逾時將無法進場。若對清運流程有任何疑問，可撥打清潔隊專線洽詢。

