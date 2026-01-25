36公頃花海迎新春 南庄慢城2月化身賞花天堂

南庄鄉苗20線油菜花田。（記者彭健禮攝）

苗栗縣南庄鄉為國際慢城，是知名景區，南庄鄉農會為迎接農曆春節，與鄉內青農合作，於苗20線沿途種植向日葵、波斯菊、油菜花等綠肥植物，總面積達36公頃。鄉農會表示，花田陸續綻放，預計2月起盛開，花期到2月底，歡迎遊客慢遊享受南庄之美。

南庄鄉農會表示，36公頃的花田，以向日葵為主力，栽種面積有22公頃，金黃色花海，象徵陽光與活力。另有9公頃的波斯菊，粉白交織的花瓣隨風搖曳，增添浪漫氛圍；5公頃的油菜花田則展現傳統農村景觀的質樸底蘊；還有1公頃的萬壽菊，其橘黃亮麗的花朵，俏皮點綴其間。

請繼續往下閱讀...

南庄鄉農會總幹事陳乾安表示，透過這36公頃的花海景觀作物，除了能吸引觀光人潮，藉此分散出入南庄主幹道縣道124乙線的龐大車潮之目的，花期結束後這些作物將現地翻耕成為天然的「綠肥」，為下一季的耕作儲備有機養分，落實友善耕作的理念。

為迎接2026年農曆春節假期，南庄鄉農會配合苗栗縣政府「苗栗縣賞花專區計畫」，在農委會與縣府的指導補助下，透過農田轉作與景觀維護，打造總面積達36公頃的壯麗花海。

南庄鄉農會表示，花田陸續綻放，預計2月起盛開，將以最美的姿態迎接全國遊客造訪，2月底春耕開始前都能欣賞，並提醒民眾賞花時保持公德心，切勿進入花叢踩踏或採摘。

南庄鄉苗20線波斯菊花田。（記者彭健禮攝）

南庄鄉苗20線沿途向日葵、波斯菊、油菜花、萬壽菊花田分布圖。（圖由南庄鄉農會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法