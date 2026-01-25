嘉義燈會逐鹿光溯源燈區揭幕 以鄒族傳說打造沉浸光影體驗

「逐鹿光溯源」燈區半個小時展演一次山神的祝禱。（記者蔡宗勳攝）

2026台灣燈會在嘉義的主題為「光躍台灣・點亮嘉義」，活動時間3月3日至15日，目前正緊鑼密鼓籌備中，其中由交通部觀光署主導的「逐鹿光溯源燈區」，以鄒族傳說〈獸泉之地〉為靈感，走進山林深處，跟著鹿的腳步找光，既視感強烈，讓人充滿期待。

觀光署粉專指出，「逐鹿光溯源」燈區是以鄒族傳說〈獸泉之地〉為策展源點，將指引獵人的靈泉轉化為萬物匯聚的生命源地與共生象徵。全區以梅花鹿為核心敘事主角，牠既是嘉義林野的重要原生物種，也是鄒族文化中連結自然、土地與族群智慧的象徵。

策展概念源自鄒族創生神話「天神以不同樹葉化生族群」，強調人與自然的深層連結，使植物成為生命與文化延續的隱喻。燈區將鹿群與原生植物意象融合，塑造八種「靈鹿」角色，每隻鹿皆承載特定植物文化象徵，如精靈般化為守護靈獸。搭配光影花草、鹿群裝置與鄒族植物語彙的共生演繹。

此外燈區必看的「山神的祝禱」，每晚從18點至22點每半小時一次，每次約3分鐘，以「獸泉之地（Nsoo）」與大公鹿鹿王為核心，聲光影像與鹿形裝置共生演繹，邀請大家靜下來聽山林說話。

小彩蛋互動也備受期待，現場還能生成專屬你的「靈鹿」，把這趟與山林、文化相遇的感受，留成一段專屬光之記憶。

