搶救人口專題2-2》搶救人口大作戰 屏縣推育兒三部曲

為搶救跌跌不休的人口，屏東縣政府近幾年除了發放生育津貼，也祭出育兒三部曲，今年起更加發「未滿一歲嬰幼兒營養補助金」，每位最高可領2.4萬元。

縣長周春米任內首先推動發放生育津貼，並從第一胎補助2萬元，加碼第二胎後提高到3萬元，為讓新手爸媽從孕期、產後到育兒階段都能獲得更完整的支持，更規劃「育兒三部曲」，包括提供孕媽咪價值6千元的好孕車券；開放第一胎即可申請、價值2萬元的月嫂服務，今年起登場的未滿一歲嬰幼兒營養補助，每月補助2千元營養金、連續12個月，並且溯及2025年出生的嬰幼兒也可申請，減輕家庭的育兒負擔。

「在產後夜晚幾乎無法休息的日子裡，月嫂到宅照護成為最溫柔的支撐」，縣民吳昭瑩道出使用服務的心情；縣府社會處表示，從2020年開辦至今，已培訓逾235位月嫂、提供近5千名產婦專業照護；2022年推出的好孕車券，也成為許多新手家庭的重要後盾，縣民徐廣妍說，好孕車券在家人無法陪同時，成為最即時支援。

縣長周春米表示，屏東是全國唯一同時提供生育津貼、月嫂服務及嬰幼兒營養金的縣市，未來將持續完善托嬰中心布建，並加強培力托育人員及專業月嫂，期望在關鍵時刻，給予新手爸媽最直接、有感的貼心照顧。

推動產業轉型也是人口政策重要環節，屏縣府表示，去年行政院宣布大南方新矽谷計畫，屏東正式納入半導體S廊帶，國科會也公布國家火箭發射場落腳滿州九棚，成為台灣連結太空的門戶，加上屏東科學園區實質運作，今年將有7家台積電廠務供應鏈動土，屏東產業結合半導體、AI、新材料及太空科技逐步轉型，從建設到產業、從文化到照顧，屏東朝宜居、宜業、宜創、宜發展的新城市前進，讓年輕人能返鄉打拚、在地就業。

