為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    搶救人口專題2-1》屏縣人口連24年衰退 去年新生兒僅3596人

    2026/01/25 11:08 記者羅欣貞／專題報導
    屏東縣政府加快托嬰中心建置速度，營造友善生育環境。圖為去（2025）年12月啟用的里港鄉托嬰中心，是全縣第11家。（資料照，記者羅欣貞攝）

    屏東縣政府加快托嬰中心建置速度，營造友善生育環境。圖為去（2025）年12月啟用的里港鄉托嬰中心，是全縣第11家。（資料照，記者羅欣貞攝）

    屏東縣人口去年減少近7千人，已連續24年人口衰退，新生兒僅3596創新低，較前年4414人少了8百多人，人口衰退幅度驚人。

    屏東縣政府最新統計，截至2025年底，全縣人口為78萬2256人，其中男性39萬5140人、女性38萬7116人；若與2024年底相比，總人口數減少了6983人。

    根據歷年人口統計，屏東縣人口於1997年達到最高峰，達91.3萬多人，此後呈現小幅上下波動，2002年起人口開始逐年減少，至去年人口數已經連續下跌24年，累計減少逾12萬人；以近5年數據看來，2021年底還有80萬4440人，之後跌破80萬，2022年79萬8703人、2023年79萬4997人、2024年78萬9239人、2025年78萬2256人。

    少子化是全國趨勢，也是人口衰退最大原因之一，屏東縣嬰兒出生數近5年起起伏伏，2021年4185人、2022年3746人、2023年4260人、2024年4414人，新生兒數連續2年上升，但2025年下跌至3596人，再創新低，粗出生率為千分之4.58。

    「擔心孩子生了沒有人可以幫忙照顧」，陳姓在地青年就表示，現在多是雙薪家庭，長輩也不見得有時間與體力協助，加上薪水收入考量，觀察身旁許多同輩因擔心影響生活品質，暫時不考慮生育。

    屏東縣府民政處分析，2024年生肖龍年效應，通常出生數會提高，屏縣當年的出生率逾千分之5.5，去年是蛇年，依歷來觀察，出生數往往會下降，縣府正努力打造讓青年敢生、多生的友善環境，包括各項生育福利、增設托嬰托兒場所、發展產業升級提供更多創造就業機會等，這些都需要長期耕耘。

    屏東縣人口呈現衰退趨勢，連24年人口數下滑。（取自屏東縣政府民政處網站）

    屏東縣人口呈現衰退趨勢，連24年人口數下滑。（取自屏東縣政府民政處網站）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播