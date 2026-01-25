搶救人口專題2-1》屏縣人口連24年衰退 去年新生兒僅3596人

屏東縣政府加快托嬰中心建置速度，營造友善生育環境。圖為去（2025）年12月啟用的里港鄉托嬰中心，是全縣第11家。（資料照，記者羅欣貞攝）

屏東縣人口去年減少近7千人，已連續24年人口衰退，新生兒僅3596創新低，較前年4414人少了8百多人，人口衰退幅度驚人。

屏東縣政府最新統計，截至2025年底，全縣人口為78萬2256人，其中男性39萬5140人、女性38萬7116人；若與2024年底相比，總人口數減少了6983人。

根據歷年人口統計，屏東縣人口於1997年達到最高峰，達91.3萬多人，此後呈現小幅上下波動，2002年起人口開始逐年減少，至去年人口數已經連續下跌24年，累計減少逾12萬人；以近5年數據看來，2021年底還有80萬4440人，之後跌破80萬，2022年79萬8703人、2023年79萬4997人、2024年78萬9239人、2025年78萬2256人。

少子化是全國趨勢，也是人口衰退最大原因之一，屏東縣嬰兒出生數近5年起起伏伏，2021年4185人、2022年3746人、2023年4260人、2024年4414人，新生兒數連續2年上升，但2025年下跌至3596人，再創新低，粗出生率為千分之4.58。

「擔心孩子生了沒有人可以幫忙照顧」，陳姓在地青年就表示，現在多是雙薪家庭，長輩也不見得有時間與體力協助，加上薪水收入考量，觀察身旁許多同輩因擔心影響生活品質，暫時不考慮生育。

屏東縣府民政處分析，2024年生肖龍年效應，通常出生數會提高，屏縣當年的出生率逾千分之5.5，去年是蛇年，依歷來觀察，出生數往往會下降，縣府正努力打造讓青年敢生、多生的友善環境，包括各項生育福利、增設托嬰托兒場所、發展產業升級提供更多創造就業機會等，這些都需要長期耕耘。

屏東縣人口呈現衰退趨勢，連24年人口數下滑。（取自屏東縣政府民政處網站）

