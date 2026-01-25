爭取10年！台74線十九甲匝道完工 預計「這時」開放通車

台74線大里十九甲北出匝道順利完工，將在1月26日舉行通車典禮後開放通行。（擷取自公路局臉書）

為方便台中大里、仁化工業區，以及十九甲和大里溪南地區民眾聯外，地方前後歷經10年爭取增設台74線大里十九甲北出匝道，整起工程自2023年12月動工後，施工順利已經完工，並獲得2025年第25屆公共工程金質獎的肯定，明天（1/26）上午舉行通車典禮後，預計下午開放通車，將能縮短大里工業區和十九甲居民的通車時間。

持續爭取十九甲匝道的立委何欣純表示，為方便大里、仁化工業區車輛和人員進出，並讓大里溪南和十九甲的居民通行更便利，擔任立委後，前後歷經約10年向交通部爭取設置台74線十九甲北出匝道。

何欣純表示，十九甲北出匝道工程因跨越大里溪，期間曾多次邀集交通部等相關單位現場會勘，歷經多次修正計畫，並順利完成水文水理分析報告，確認河床立橋墩的安全性，克服種種困難，終於讓整起工程順利動工，很開心如期順利完工，將讓大里民眾聯外更方便。

公路局員林工務段表示，十九甲北出匝道總工程經費7.2億全由中央負擔，工程起點約在台74線32k附近，終點則銜接大里甲堤南路與立善橋路口，匝道總長550公尺、寬度10公尺，為進行分流，減少車流回堵到主線，匝道靠近路口將配置雙車道，分流前往大里工業區與十九甲的車輛，目前已順利完工， 26日上午舉行通車典禮後，接著進行準備工作，預計下午3、4點後開放通行。

公路局也透露，十九甲北出匝道採取優化箱梁斷面設計以提升結構防蝕年限，並以全圓柱式鋼模確保混凝土品質一致性，施工期間落實吊裝穩固周延與樁頭環切吊離工法，有效降低施工風險，確保施工安全，參與2025年第25屆公共工程金質獎評比，榮獲金質獎優等肯定。

台74線大里十九甲北出匝道順利完工，並獲得公共工程金質獎優等的肯定。（擷取自公路局臉書）

